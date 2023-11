Se volvió mujer: Tras perder exclusividad, exactor de TV Azteca llega a 'Hoy' desfigurado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien empezó su carrera en TV Azteca y que además trabajó durante años en Televisa, dio una grata sorpresa a todos los televidentes debido a que la mañana de ayer jueves 9 de noviembre apareció en el programa Hoy. Se trata de Salvador Zerboni, quien anunció que está por volver a los melodramas del Canal de Las Estrellas luego de unos años de ausencia.

El también modelo realizó su debut en el mundo artístico desde el año 2005 cuando participó en la novela Machos de la televisora del Ajusco, mientras que a la empresa de San Ángel llegó en 2007 con la serie RBD, la familia. Con el paso de los años, Zerboni se convirtió en el villano por excelencia del canal, siendo parte de las novelas Lola, Érase una vez, Abismo de pasión, Libre para amarte, El Pantera, Quiero amarte, A que no me dejas y El bienamado.

Sin embargo, su último proyecto actoral en Televisa fue desde el año 2020 cuando participó en Vecinos. Recientemente Salvador estuvo trabajando en Telemundo con el reality La Casa de los Famosos y Parientes a la fuerza, serie en la que se volvió mujer. El año pasado el actor volvió a San Ángel con una participación especial en ¿Quién es la máscara?, y también concursando en Reto 4 elementos, donde no le fue muy bien.

Salvador Zerboni se volvió mujer

Durante la más reciente entrevista que brindó al programa Hoy, el exnovio de Livia Brito y Paty Cantú recordó que en este concurso de Canal 5 sufrió un brutal accidente que le desfiguró el rostro. "Ahí voy, con el apoyo de dos doctores en particular, dos consultorios, como sea, me han estado apoyando, ha sido un calvario", expresó mientras recordaba que recibió 42 puntadas en la frente tras caer desde las alturas.

El famoso de 44 años también precisó cómo ha sido la recuperación de este accidente: "Han hecho operaciones quirúrgicas y reconstructivas y después vendrá lo estético, ahorita me estiran la piel, me la vuelven a reconstruir". Asimismo, dijo que esta situación lo hizo caer en depresión y que su ánimo se esfumara, pero afortunadamente ya se siente mejor "y de buenas". En otros temas, Zerboni compartió que se encuentra a punto de volver a las novelas pero no quiso adelantar muchos detalles.

Una vez más en los melodramas, vamos a abordar un personaje bastante curioso", compartió entre risas.

