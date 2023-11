¿Apoya a Cynthia Klitbo? Geraldine Bazán impacta con su fuerte mensaje para Laura Zapata

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y también querida presentadora, Geraldine Bazán, recientemente acaba de sincerarse con la prensa sobre los fuertes escándalos que actualmente están rodeando a la reconocida villana de novelas y polémica cantante, Laura Zapata, dejando completamente impactados a los elementos de la prensa con el fuerte mensaje que dejó sobre su reconocida colega, ¿acaso está a favor y apoya a Cynthia Klitbo en sus ataques?

Como se sabe, para la segunda temporada del reality show, Secretos de Villanas, Zapata fue la revelación sorpresa y se integró a estrellas como Gaby Spanic, Sabine Moussier, Aylín Mujica, Bazán y Klitbo. Desde la llegada de la mexicana fue muy evidente que las tensiones crecieron, puesto a que muy a su habitual estilo no ha parado de dar su más sincera opinión y lanzado mordaces comentarios con respecto a diferentes temas, lo que ha llevado que actualmente tenga un enfrentamiento con Cynthia, a la cual tachó de ser drogadicta.

Pero, no solo fue con la actriz de melodramas como Teresa o La Dueña que tuvo momentos de tensión, debido a que hace un par de días salió a la luz el momento en el que al hablar entre todas, Laura sacó a colación al exesposo de Geraldine, el famoso galán de novelas, Gabriel Soto, afirmando que conoció una faceta de padre muy tierna, como que viajó de ida y vuelta de Chile solo por ella, destacando: "Yo viví esta experiencia con Gabriel y como padre es buen padre, no sé como expareja, no sé como marido, pero como padre él está bastante comprometido con sus hijas".

Aunque entre ambas estrellas de Televisa aparentemente no hay una mala relación sentimental, la actriz de Corona de Lágrimas es muy reservada al respecto y no menciona a Soto, pero en esta ocasión reconoció que sí era un gran padre, agregando que ella también era una gran madre igual de comprometida que hace los mismos sacrificios y esfuerzos. En ese momento Geraldine se mostró tranquila y todo parece indicar que no hubo molestias, recientemente en un evento público, la prensa al ver a la reconocida actriz no dudaron en cuestionarle si estaba molesta con Zapata por sus comentarios.

Luciendo bastante tranquila y sin perder su sonrisa, la histrionista dejó en claro que no, que ella sabe que Laura tiene esta personalidad y que deja caer 'bombas', pero que en su postura no está peleada con el actor de Mi Camino Es Amarte, que ella no lo nombre porque no es un tema de conversación que quiera hablar todo el tiempo, pero que si se lo nombran no se enoja y en medida de lo que a ella le competa opinar sobre él, en base a respeto y su crianza responsable de dos menores, respondería siempre, afirmando que todo estaba perfecto entre ellas.

Fuente: Tribuna del Yaqui