Camila Cabello, en el olvido: Shawn Mendes se deja ver en íntimo momento con nueva pareja

Estados Unidos.- Todo parece indicar que el reconocido y muy famoso cantante canadiense, Shawn Mendes, se encuentra completamente listo para darle una nueva oportunidad al amor y acaba de dejar en el olvido a la talentosa cantante y querida actriz de origen cubano, Camila Cabello, debido a que hace poco se dejó ver en un íntimo momento al lado de la que se dice es su nueva pareja y con la que ya llevaría saliendo un par de semanas.

Como se sabe, en el 2019 los creadores del tema Señorita confirmaron que estaban en una relación sentimental, convirtiéndose en lo más sonado del momento, pues sus fans por años los shippearon y pidieron que fueran pareja, por lo que no perdían detalle de su relación, quedando devastados cuando dos años después anunciaron que habían decidido ponerle fin a este romance. Pero, después de una temporada separados, en el mes de mayo de este 2023 la expareja se volvió a unir y aparecieron juntos besándose en coachella y poco después muy acaramelados en concierto de Taylor Swift, dando nuevas esperanzas a sus fans.

Lamentablemente, los jóvenes una vez más se tuvieron que separar, aparentemente lo que los llevó a terminar la primera vez volvió a alzarse entre ellos y simplemente quedaron como amigos. Y ahora, tras cinco meses de que se anunciara su ruptura, acaba de salir a la luz que Shawn estaría en una nueva relación sentimental, aparentemente con la joven presentadora de TV e influencer, Charlie Travers, con la cual fue captado hace poco, en un momento que ha dejado a más de uno con la boca abierta y muchos comentarios.

Esto pues a través de Quien y las redes sociales, se ha difundido una fotografía en el que el intérprete de temas como There's Nothing Holding Me Back, se encuentra con una gran sonrisa disfrutando del día soleado, la arena caliente y el agua de la playa en Point Dume y El Matador Beach, ubicados en el sur de California, al lado de la joven identificada como Charlie Travers, llamando mucho la atención, dado a que ambos no estaban en traje de baño cuando fueron fotografiados, sino que estaban en ropa interior, mientras hacían un tendido en la arena.

¿Quién es Charlie Travers?

Aunque el famoso cantante canadiense es una gran celebridad, Travers no se queda atrás, debido a que según los informes sobre ella, es una host de televisión y medios digitales, que es mayormente reconocida por su participación en la temporada 14 del reality show de Inglaterra, Big Brother, en el que estuvo junto a su madre. De igual manera en su curriculum se pueden encontrar que ha sido en los web series de los Grammy, On Location y el podcast Permission Slip, además de haber sido asistente de Tyler Henry, un famoso medium de Hollywood.

