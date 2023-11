Caso Matthew Perry: Tras misteriosa muerte, dan nuevos informes sobre el actor de 'Friends'

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente en una entrevista para CB News, acaban de señalar que hay avances en el caso de Matthew Perry, el reconocido actor y cómico productor estadounidense, pues después de que su triste muerte haya sido catalogada como algo misterioso y diferido, que significa que no tiene aún un por qué, un médico forense acaba de revelar unos nuevos informes con respecto a lo que puede estar pasando con los resultados de la autopsia del querido participante de la famosa serie de los 90's, Friends.

Como se sabe, el reconocido histrión que por 10 años regaló tanta felicidad y carcajadas con su personaje de 'Chandler Bing' en la serie anteriormente mencionada, por desgracia perdió la vida a la edad 54 años dentro de uno de los jacuzzis en el edificio donde se encontraba su departamento en Los Ángeles, California, siendo encontrado por vecinos la tarde del sábado 28 de octubre del año en curso, despertando teorías sobre que posiblemente su deceso se debía a una sobredosis, dado a que por muchos años el actor luchó contra las adicciones.

Ante este hecho, es que varias celebridades salieron en defensa del reconocido histrión, afirmando que llevaba años sobrio y no les parecía justo que pensaran en ello primero antes que en un accidente o problema de salud, además de que informes extraoficiales revelan que este no tenía en su departamento drogas ilegales, pero sí antidepresivos, pero no han habido resultados oficiales por parte de especialistas y según lo que se ha dicho, la autopsia no podría estar terminada hasta dentro de varias, sin embargo, el médico Michael Baden, acaba de dar un nuevo panorama.

Esto pues en una entrevista, señaló que en el caso del actor de Loco e Impulsivo Amor actualmente "ya tienen prácticamente el 99 por ciento de lo que van a obtener en este momento en lo que respecta a la información, y pueden publicarla ahora, o pueden esperar un par de semanas más porque estamos buscando alguna droga desconocida. Quizás estén haciendo portaobjetos microscópicos, pero ya han pasado casi dos semanas, por lo que la toxicología debería estar terminada", dando a entender que la teoría de sobredosis podría quedar descartada.

Finalmente, destacó que el que no publiquen nada aún, es debido a que deberían de estar haciéndose las confirmaciones correspondientes, declarando que: "Me imagino que lo que están haciendo ahora es discutir los hallazgos con el fiscal y la familia, y que en su momento será cuando deban publicar todo lo encontrado", ante esto, una vez más desecho la teoría de la sobredosis, pues afirmó que: "no se encontraron drogas ilegales en el lugar. Si hay drogas ilegales, la policía estaría involucrada. ¿Cómo consiguió las drogas ilegales?".

