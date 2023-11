¿Desplante a los Aguilar? Camila Fernández revela si se niega a dueto con Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que su padre, el cantante Alejandro Fernández, se viera envuelta en el escándalo por presuntas burlas a colegas, recientemente la reconocida y querida cantante del regional mexicano, Camila Fernández, tuvo una entrevista con diversos medios de comunicación, ante los cuales se sinceró y de una vez de todas reveló si es verdad que se niega a realizar un dueto musical al lado de la también talentosa y joven cantante de rancheras, Ángela Aguilar, ¿acaso le hizo un desplante a la dinastía Aguilar?

Como se sabe, hace varias semanas atrás, los cantantes del regional mexicano se encuentran protagonizando una gran polémica con relación a sus dinastías. Esto pues no hace mucho que se viralizó un video en el que aparece el famoso hijo del hoy difunto cantante de rancheras, Vicente Fernández, sobre el escenario invitando a su primogénito Alex Fernández a cantar junto a él, y tras presentarlo solo con su nombre, el joven subrayó: "Fernández", por su parte, el denominado 'El Potrillo' replicó: "Ni modo que Aguilar, pend...", causando un gran revuelo pues a la frase agregó: "Ahí sí me preocuparía mucho".

Ante este hecho comenzaron una vez más las especulaciones que los hijos de dos grandes leyendas de la música regional, que a su vez se han convertido en otros máximos exponentes del género, estarían enemistados y teniendo problemas, a lo que el propio Pepe a través de una entrevista con Ventaneando desmintió por completo, pues cuando le mencionaron sobre un dueto, este declaró que: "Suena bien y aparte nos llevamos bien, yo creo que sí sería muy interesante, vamos a trabajar juntos en un festival, es un festival que pone (frente a frente), más o menos".

Camila y Alejandro. Internet

Poco después, el creador de temas como Mañana Es Para Siempre, estuvo de acuerdo en que no había ningún problema entre ellos ni entre sus familias. Pero, pese a ambas negaciones, la prensa no quedó muy convencida, por lo que cuando la hija de Fernández, Camila, presentó el homenaje que organizó para recordar a su amado abuelo, que el próximo 12 de diciembre cumple su segundo aniversario luctuoso, no dudaron en cuestionarle con respecto a estos presuntos problemas familiares, que como ya sucedió con anterioridad, los negó contundentemente.

Ante este hecho, le cuestionaron que si a ella le gustaría realizar un dueto con la joven interprete de temas como En Realidad y Qué Agonía, ella declaró que si se daba la oportunidad claro que la tomaría y sí realizaría algo a lado de la joven, afirmando que entre las familias no pasa absolutamente nada malo, que todo está en sana paz y no vieran cosas en donde no las había, riendo en todo momento ante esta serie de especulaciones por parte de los medios de comunicación.

