Exesposa de Alexis Ayala reacciona a su boda y manda contundente mensaje a Cinthia Aparicio

Ciudad de México.- Después de que el muy famoso y reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, una vez más llegara al altar, su famosa exesposa, la querida y guapa actriz, Fernanda López, después de haberse topado con la prensa en un evento público, no tuvo reparos al momento de reaccionar a boda del padre de su única hija, y aprovecha la oportunidad de mandarle un contundente mensaje a la también actriz y presentadora, Cinthia Aparicio.

Como se sabe, Ayala desde hace una semana se encuentra en el centro del ojo público y acaparando titulares, debido a que después de dos años de relación sentimental, el pasado viernes 3 de noviembre llegó al altar con su pareja, Cintia, en donde Televisa estuvo presente y también otros medios de comunicación de diferentes empresas, como TV Azteca, capturando momentos claves de la ceremonia, además de que tuvieron acceso a los invitados y a los propios novios para entrevistarlos, recibiendo testimonios de primera mano sobre el enlace matrimonial.

Ahora, a una semana de que se realizara este evento tan importante para el actor de melodramas como Lo Qué La Vida Me Robó, la noche del pasado viernes 10 de noviembre, Fernanda apareció en un evento público luciendo espectacular con un vestido rosado y muy bien acompañada de su pareja actual, quién en todo momento sostuvo la mano de López y se mantuvo a su lado cuando la prensa la abordó y no dudaron en cuestionarle sobre el tema de que su exesposo y padre de su única hija volvió a dar el sí acepto ante el altar.

La actriz de melodramas como La Rosa de Guadalupe y Cómo Dice el Dicho, al verse envuelta en estos cuestionamientos se mantuvo muy tranquila y afirmó que ella desea que Alexis sea muy feliz, así como lo es ella ahora, que su hogar tenga siempre muchas bendiciones y este lleno de amor, agregando que por su parte le desea todo lo mejor, especialmente por la hija que tienen en común, destacando que la menor le platicó super feliz de la boda y lo mucho que se divirtió, afirmando que eso le interesaba, que la armonía tenga bien a su pequeña.

Con respecto a Aparicio, López fue muy contundente al expresar que no conoce a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, pero que sí le podía mandar a decir que cuidé bien de su hija cuando convivan, que eso es lo único que le puede pedir y decir, que jamás le haga un desplante a su niña y sea una figura femenina importante durante el tiempo que la menor vaya a pasar con su padre, destacando que por el momento no tiene queja alguna y no tiene nada malo que decir, solamente que su hija está feliz y parecen tener una buena relación.

