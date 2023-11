José Manuel Figueroa insiste en que su romance con Marie Claire Harp sigue en pie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, la relación de José Manuel Figueroa con Marie Claire Harp se ha convertido en una de las más polémicas del mundo del espectáculo, pues desde que confirmaron su relación en 2021 no han dejado de estar en medio del escándalo y desde el pasado mes de septiembre surgieron rumores de que habrían terminado su relación, pero él insiste en que todo va viento en popa.

Tras la fugaz participación de la venezolana en La Casa de los Famosos México, donde entró con anillo de compromiso en mano, apenas salió y a las pocas semanas la revista TV Notas sacó una entrevista con una presunta amiga cercana de ella, quien dio a conocer que presuntamente había puesto punto final a sus planes con el cantante por sus celos e infidelidades, rumores que comenzaron a crecer porque dejaron de aparecer juntos en redes sociales, así como en eventos públicos.

Fue tal el escándalo y la presión que le metieron a la pareja que Marie aceptó en algunas entrevistas que se encontraban dándose un espacio por algunas diferencias que se suscitaron, pero siempre señaló que se guardan cariño y que la comunicación no ha faltado entre ambos, dejando en claro que al menos por ahora no siguen en noviazgo.

No obstante, el cantante ha querido negarlo en todo momento y acepta que tuvieron y han tenido diferencias por cosas de mujeres por el orden en la casa, pero nada grave, así que le preguntaron en el programa Chismorreo acerca de su situación actual con la guapa rubia, quien comparte no ha podido verla mucho por problemas que tiene en su familia que han hecho regresar a su país.

Estoy tranquilo, ahorita está en Venezuela ella porque se enfermó su mami", comentó.

Respecto a si andan o no, José Manuel Figueroa indicó que todo marcha en orden y que su cariño es mutuo: "Ya vamos a cumplir tres años juntos y desde que empezamos la relación nos están separando, pero ahí vamos echándole ganas. Mi corazón todavía tiene mucho amor por ella y sé que también me ama y lo puedo afirmar".

En cuanto a si sus planes de boda se mantienen intactos, el hijo de Joan Sebastián al parecer ya no está tan seguro de dar tan importante paso: "No le tenemos miedo al matrimonio, pero sí al divorcio y lo tenemos claro que si nos llegamos a casar es para siempre y hasta el final, así que por ahora no siguen pensando en llegar al altar".

Fuente: Tribuna