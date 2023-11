"Nunca tuviste piedad de mi": Sandra Itzel hunde a Adrián Di Monte y reafirma sus abusos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora, después de verse en medio de un tremendo escándalo, la famosa y reconocida actriz, Sandra Itzel, ha decidido volver a exponer públicamente que ella fue una mujer que lamentablemente vivió de violencia familiar, por lo que mediante sus redes sociales le dio una contundente respuesta a su expareja, el reconocido actor y deportista, Adrián Di Monte, al cual acusó de mentir en su reciente en vivo y sin piedad lo hundió al reafirmar sus abusos a lo largo de los 10 años que vivieron juntos como pareja.

Como se sabe, Sandra hace un par de meses que decidió romper el silencio con respecto al infierno que vivió por una década al lado de Di Monte, al cual no dudo en acusarlo de maltratarla de manera emocional y psicológicamente, además de serle infiel en varias ocasiones. Tras esto, a través de un en vivo de Instagram, este señaló que se había mantenido al margen porque es un caballero, pero que ahora había decidido pronunciarse debido a que "ya esto me está afectando, me está afectando mi trabajo, me está afectando mi salud mental".

Ante este hecho, afirmó que: "Me da un oso terrible, hacer un video público para tratar de comunicarme contigo... vivimos a una cuadra… ¿por qué no hablar?, expusiste mensajes, expusiste discusiones de cuando éramos chavitos, cuando éramos niños, trapos sucios, has dicho cosas horribles de mí y yo por más que lo ignore, ya no lo puedo ignorar", declarando que ella lo bloqueó de todos lados.

De igual forma le reprochó que habla de maltratos y de lo que pasó en Inseparables, y que inventara tantas cosas cuando: "La gente sabe que desde que hace dos años nos separamos, y éramos cuates, éramos amigos, fuimos familia durante 10 años, ¿cómo puedes decirle a la gente que durante 10 años yo abusé?, ¿y todos los momentos bonitos que fueron más que los malos?, éramos familia, adoro a tu abuela, a tu mamá, a todo el mundo, tu mamá y yo tuvimos problemas como todas las suegras, pero eso no es razón para que hagas lo que estás haciendo".

Y ahora, la famosa actriz acaba de emplear sus redes sociales para darle una respuesta en la que señaló que ahora no iba a quedarse callado, declarando que muchas veces le pidió que cambiara y pidió ir a terapia, pero que respondió que su coheficiente intelectual era demasiado alto, le recordó como cubrió sus infidelidades para proteger y no dañar su imagen, una que él mismo pisoteo al mostrarse como era, afirmando que "yo sí lloré, lloré durante 10 años, así como tu lloras falsamente con un dolor interno, así yo te lloraba todos los días. Nunca te apiadaste de mi, nunca me pediste perdón, nunca mostraste humildad y hoy que es un día importante para mí sales para hacerte la víctima, ya que te sientes descubierto".

De igual forma, salió para desmentir su cercanía con su abuela y madre, señalando que él fue quién las bloqueó, que ellas también fueron testigos de esos malos tratos, que incluso en una ocasión su abuela se levantó y se fue llorando al ver la manera en la que él la maltrató, afirmando que ella siempre se quiso quedar callada, pero que fue él quién quiso exponer todo y se negó a mantener un contacto sano, lanzando indirectas en redes sociales sobre su nueva pareja, afirmando que ella no no quiere "vivir esta pesadilla" ni mostrarse tan vulnerable.

Finalmente afirmó que nunca la busco pese a que todavía tenía su número hace un par de meses, y que el solamente se dedicó a dar entrevistas violando los acuerdos que hicieron para llevar todo en paz, que tiene pruebas de que hizo todo lo que acordaron no hacer, y que solo buscó exponer a una mujer que no quería hacerle daño, pero que ahora no se quedaría callada pues: "Ya no soy esa Sandra a la que le hacías daño, a la que le hiciste llorar, la que se callaba, tu quisiste hacer las cosas así, no vengas a llorar en un en vivo y decir que quieres comunicarte conmigo cuando nunca quisiste".

Fuente: Tribuna del Yaqui