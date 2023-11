Sergio Mayer arremete en contra integrante de GB5 y expone fuerte secreto ante Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el reconocido galán de melodramas y polémico político, Sergio Mayer, está dando mucho de que hablar por sus tan sonados problemas con GB5 por la supuesta demanda ante los derechos del nombre original de la banda, lo que lo acaba de hacer estallar furioso y que arremetiera en contra de Katia Llanos, una de las famosas cantantes que forman parte de este nuevo concepto, exponiendo un fuerte secreto sobre su pasado ante las cámaras de Televisa.

Cómo se sabe, hace un par de meses que se reveló que varios exmiembros del grupo Garibaldi se organizaron para realizar una reunión grupal y no solo formar parte de los 90's Pop Tour, sino que también hacer una pequeña gira por su parte, a lo cual Mayer quedó irrevocablemente fuera. La exclusión del exintegrante de dicho grupo generó muchos rumores, entre los que resaltaban que los integrantes de la banda no lo querrían, tras lo que ellos mismos confirmaron que en efecto ellos no le llamaron, acusando de cosas terribles al exfuncionario público.

Una de ellas fue Llano, la cual ante las cámaras de Venga la Alegría afirmó que quedó traumada de trabajar con Mayer, puesdo a que: "Sí hubo (maltratos)... me es difícil hablarlo, creo que habíamos guardado mucho silencio", demostrando que era un tema muy doloroso y del que aún no tenía las fuerzas para habla, agregando que: "Yo me acerqué y le dije: 'No te reconozco', pero él dice que era el productor, que es muy exigente. Pero sí hubo malos tratos, muchos desacuerdos. Me insultó, dijo que mi nombre no valía nada, que su nombre era más importante".

Ahora, después de estas declaraciones en su contra, el famoso exparticipante de La Casa de los Famosos México afirmó que ya estaba cansado de tantos dimes y diretes en su contra, por lo que cuando le mencionaron a Katia en un reciente evento público, este mencionó que tenía muchas pruebas en contra de Katia para hundirla, pues tiene videos en el que habla mal de varias celebridades y hace fuertes declaraciones, pero que no ha sacado nada porque a él no le interesa estar más en esta serie de problemas con ninguno de ellos.

Finalmente, el actor de La Fea Más Bella dijo que a él no le interesaba tener un reconocimiento por parte de absolutamente nadie con respecto a lo que hizo por Katia o por Charly López en su momento, resaltando que siempre estuvo para ella en su fase de madre soltera y muchas más, por lo que todos deberían de aprender a ser agradecidos, declarando que no quería reconocimiento, sino que por lo menos esperaba que no le inventaran cosas o le tiraran hate cada que tenían una cámara delante de ellos.

Fuente: Tribuna del Yaqui