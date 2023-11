Shock en Televisa: Adamari López revela detalles de su inesperada separación de Toni Costa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora de TV, Adamari López, acaba de dejar en completo shock a sus millones de fans de Televisa y a todo Telemundo, debido a que en una reveladora entrevista en sus foros acaba de revelar detalles sorprendentes referentes al proceso que vivió los primeros meses de su tan inesperada separación del reconocido bailarín de origen español, Toni Costa.

Como se sabe, hace dos años que la expresentadora de Hoy Día confesó que tomó la decisión de separarse de Costa, asegurando que jamás revelaría los motivos de lo sucedido ni nada con el tema, ahora, en una entrevista con Erika De La Vega, Adamari señaló que: "Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio. Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo", pero que desgraciadamente había en ella una fuerte inseguridad sobre como estaría su pequeña en un ambiente solo con Toni, por lo que tuvo una postura algo controladora.

Ante este hecho, la exactriz de melodramas como Amigas y Rivales, señaló que fueron varios meses muy complicados en su separación y esa adaptación de no estar juntos, pero que siente que ya van por el camino correcto, dado a que: "Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos".

Toni y Adamri.Internet

Con respecto a la relación que lleva con el bailarín español y exparticipante de La Casa de los Famosos, señaló: "Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida. No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo", agregando que le da su espacio y respeta su privacidad: "Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneje esa vida personal a menos que afecte a Alaïa".

Finalmente, con una gran seguridad, la actriz de melodramas como Gata Salvaje, le quiso mandar un recadito a Costa, y viendo hacía la cámara declaró que: "Si afecta a Alaïa entonces sí me da la gana de meterme y, no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo. 'Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella'. A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella".

Fuente: Tribuna del Yaqui