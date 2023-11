Tras 43 años en Televisa, protagonista de novelas recibe oferta en la competencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene casi 43 años trabajando en Televisa, dejó en shock a sus seguidores debido a que se destapó que podría estar en pláticas para mudarse a la empresa de la competencia. Se trata de la primera actriz Victoria Ruffo, quien recientemente estuvo protagonizando un gran escándalo ya que se especuló que estaba en trámites de divorcio con Omar Fayad.

Como se sabe, la intérprete mexicana tiene una prominente carrera en los melodramas, por lo que acumula participaciones en entrañables proyectos como Simplemente María, La fiera, La madrastra, Victoria, Abrázame muy fuerte, En nombre del Amor, Corona de lágrimas, La Malquerida, entre otros. Ruffo muy pocas veces ha trabajado en otra empresa que no sea San Ángel y una de esas ocasiones fue en 2007 cuando realizó Victoria para Telemundo.

Y es precisamente esta televisora la que estaría haciéndole propuestas para que vuelva a trabajar con ellos este próximo 2024. De cuerdo con información del periodista Alejandro Zúñiga, hace muy poco la empresa de habla hispana contactó a la 'Queen de las novelas' para hacerle una oferta laboral. Este especialista en espectáculos recordó que durante la semana, Victoria apareció en Telemundo hablando en exclusiva con el panel de La Mesa Caliente.

"Resulta que me he metido en Telemundo, porque Victoria Ruffo da muy pocas entrevistas... realmente no le gusta dar entrevistas", inició su relato. Después de empezar sus pesquisas, Alejandro habría descubierto que la actriz y la mencionada compañía están en pláticas: "Parece que sí le están coqueteando, sí la quieren y no me han sabido decir exactamente para qué", dijo pero aclaró que de momento no puede confirmar en qué proyecto.

Pero adelantó que probablemente se pueda ver a 'La Ruffo' concursando en el reality Top Chef VIP el próximo 2024: "No tengo el dato de que es una novela o algo así, pero yo pienso que una opción no es una novela, pero siento que es un reality como el de cocina". Cabe resaltar que la exesposa de Eugenio Derbez no sería la primera persona que traiciona a Televisa este año con Telemundo, pues hace unos meses Danilo Carrera se mudó a Miami y firmó exclusividad con ellos.

Fuente: Tribuna