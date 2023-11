Cruda y sin dormir: Itatí Cantoral destapa como grabó la icónica escena de 'María la del Barrio'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Algo que cualquier actor y actriz de la farándula mexicana conoce muy bien es que, para triunfar, es necesario tener una gran preparación en la carrera de actuación, motivo por el que incluso Televisa cuenta con su propia escuela, la cual es en realidad una fábrica de artistas de gran renombre y se trata del Centro de Estudios Artísticos (CEA) de donde salieron Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Grettell Valdez, Fernando Colunga, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Susana González y Aracely Arámbula.

Sin embargo, existen casos extraordinarios en los que el talento reluce mucho más que la preparación, como es el caso de Itatí Cantoral, actriz que ha protagonizado diversos melodramas como es el caso de Hasta que el dinero nos separe y La mexicana y el güero; pero ningún papel será tan recordado como el que la ayudó a saltar a la fama y se trata de 'Soraya Montenegro', la villana de María la del Barrio.

Pese a que la telenovela protagonizada por Thalía y Fernando Colunga concluyó hace poco más de 25 años, la realidad es que la cultura popular continúa haciendo memes de la escena de la "Maldita Lisiada", incluso la propia Itatí Cantoral lanzó una marca de ropa basada en 'Soraya Montenegro' y en la afamada frase. Dado al éxito de este clip, cualquiera pensaría que la histrionista pasó varias horas practicando con su compañera, Alicia Montalban Smith, pero lo cierto es que no.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado donde Itatí Cantoral destapó que la noche previa a la grabación no había dormido, puesto a sus 19 años (edad en la que dio vida a 'Soraya') únicamente quería divertirse, por lo que unas horas antes se la pasó en una discoteca con sus amigos. Tampoco pudo volver a su casa porque sus padres no le permitían acceder al domicilio después de cierta hora, lo que significa que arribó con resaca y sin dormir al set.

Itatí reveló que, en aquel entonces, no contaba con preparación actoral, por lo que únicamente se limitaba a imitar lo que la productora Beatriz Sheridan le pedía que hiciera; pero aquella escena era importante dado al nivel de acción se debía grabar en una sola toma, lo que significa que no habría cortes. Cantoral mencionó que los trabajadores que se encontraban en el set aplaudieron al final, cosa que la sorprendió porque ellos no suelen impresionarse fácilmente con cualquier actriz.

Por otro lado, Itatí declaró que, aunque pensó que ésta escena no tendría demasiado impacto en su carrera, lo cierto es que estaba equivocada, puesto hasta el mismo Emilio 'El Tigre' Azcárraga bajó de su oficina para preguntar su nombre, ya que, su actuación le pareció interesante. Cantoral también detalló que, aunque ésta escena le trajo gran éxito, inicialmente le causaba gran molestia que la identificaran por 'Soraya' y no por otros papeles en los que puso más empeño, aunque con el tiempo fue algo que superó y ahora ha abrazado esta parte de su pasado.

Fuentes: Tribuna