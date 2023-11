¿Es posible bajar de peso sin hacer ejercicio o actividad física? ¡Te contamos!

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ejercicio es una de las formas más efectivas para mantener el cuerpo y la mente saludables. Este puede ser con pesas, cardio intenso, caminatas, baile, entre otros; sin embargo, el ritmo de vida actual pocas veces permite a la gente dedicar tiempo a estas actividades físicas. Por fortuna, existen otras formas para perder peso de manera positiva sin dañar tu salud y que no requieren ejercicios. ¡Toma nota!

¡Mucho ojo! Delgadez no es igual a buena salud

Es importante señalar que un peso bajo no es sinónimo de cuerpo saludable; tampoco lo es la delgadez. La salud se determina a través de estudios de diferentes tipos sobre la sangre, el corazón, y demás aparatos del cuerpo humano, no a través de la imagen corporal. No obstante, hay ocasiones en las que uno puede desear bajar de peso, ya sea para cambiar su imagen; para volver a utilizar alguna prenda; o bien como meta personal.

Conoce cómo puedes bajar de peso sin hacer ejercicio. Foto: Internet

La pérdida de peso no es mala si se hace con apoyo de un profesional de la salud, y con una mentalidad abierta sobre la diversidad corporal, pues no existe un "cuerpo perfecto" ni "una talla ideal".

¿Es posible bajar de peso sin hacer ejercicio o actividad física?

Ahora bien, si deseas perder peso, pero no tienes la posibilidad de hacer algún tipo de ejercicio o actividad física, debes saber que sí es posible lograrlo, ya que la alimentación es la clave. Claro esto debe hacerse en compañía de profesionales y especialistas, y según tu forma de vida, metas e incluso posibilidad económica. No es recomendable seguir dietas de redes sociales, ya que estas podrían hacerte daño y deteriorar tu salud.

Además, se han comprobado que las dietas restrictivas, en la mayoría de los casos tienen un "efecto rebote", es decir, cuando se deja esta, el peso regresa e incluso aumenta, lo que no es saludable para ninguna persona. Lo mejor es consultar a un nutriólogo que te pueda ayudar a alcanzar tus metas a tu ritmo y según tus posibilidades.

Algunos consejos que te pueden ayudar a perder peso sin hacer ejercicio son:

Consume más agua

Redice la ingesta de refrescos y bebidas procesadas

Aprende a elegir proteínas

No dejes de comer grasas ni carbohidratos

Hacer varias comidas al día

Evitar el estrés y la ansiedad, dentro de lo posible

Y no lo olvides, la pérdida de peso no es mala en sí misma, lo dañino es creer que tu cuerpo "está mal" y así motivarte; al igual que condenar a las comidas. Recuerda que no debes bajar de tallas para recibir respeto o ser validado.

Fuente: Tribuna