Haz que tu flor nochebuena vuelva a florecer sin problemas; así es cómo puedes lograrlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Toca hablar de la estrella de las fiestas de fin de año: la nochebuena, también llamada rosa de Navidad. De hecho, no en vano esta planta exótica es una de las plantas de interior más bonitas. Su mantenimiento suele ser relativamente sencillo, ya sea para plantar, regar o trasplantar. En general, el rosal de Navidad se adapta bien al interior siempre que se le ofrezca una temperatura entre 18 y 20°. Si su éxito se debe a que esta planta tiene la buena costumbre de florecer en época navideña, a veces sucede lo impensable: ¿empieza a perder las hojas? ¿Cómo hacer que una rosa navideña vuelva a florecer?

Seamos claros: si la nochebuena pierde sus hojas es por estrés. ¿Esto te recuerda a alguien? De hecho, la planta no está contenta y demuestra su descontento dejando caer sus hojas. Normalmente, son las hojas inferiores las que fallan, se vuelven amarillas y se caen. Si el estrés persiste, el problema se agrava, avanzando poco a poco hacia arriba hasta que la planta queda desnuda.

Otra posible razón. Si tu flor está marchita, con todas las hojas y brácteas colgando flácidas, es por falta de agua. Además, su suelo resulta muy seco al tacto. Desafortunadamente, si después de un buen riego el follaje vuelve a crecer, las hojas inferiores comenzarán a ponerse amarillas y se caerán unos días después. Ten cuidado, pues la rosa de Navidad libera un gas tóxico llamado etileno. Si mantienes tu planta encerrada en su embalaje durante unos días, la concentración de gas aumenta y las hojas y brácteas empiezan a caer. ¡Deja que tu planta respire aire fresco!

¿Qué precauciones debes tomar?

En primer lugar, para garantizar que tu rosa de Navidad dure el mayor tiempo posible, asegúrate de que las brácteas ya estén coloreadas en el momento de la compra. Además, mira que las flores aún estén cerradas y sean de color amarillo, no rojo. Asimismo, ten en cuenta que las flores no toleran el frío. No mantengas tu rosa navideña demasiado húmeda, ya que el agua residual provocará la pudrición de las raíces y la caída de las hojas. Por último, te recomendamos que evites colocarla cerca de una fuente de calor.

¿Cómo hacer que una rosa de Navidad vuelva a florecer al año siguiente?

La verdad es que la rosa de Navidad a menudo se considera una planta que debe desecharse rápidamente. Así, muchas de ellas acaban en abono tras la floración. Sin embargo, tomando algunas precauciones, será perfectamente posible que puedas hacer que tu planta vuelva a florecer durante la siguiente temporada siguiendo paso a paso los siguientes consejos:

Cortar todos los tallos marchitos después de la floración

Coloca la maceta en un rincón que no esté demasiado caliente.

Regar moderadamente

Trasplantar la rosa de Navidad en primavera.

Cortar los tallos regularmente para que se desarrolle

Las rosas navideñas, como plantas de día corto, necesitan oscuridad absoluta de al menos 12 horas al día para desarrollar sus flores. Incluso una iluminación mínima puede impedir la floración.

Fuente: Tribuna