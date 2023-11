Manicura gris con detalles plata: ¿Qué te parece este estilo sobrio y elegante para invierno?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Calabaza, verde oliva, rojo vino, castaño brillante, amarillo mostaza… La manicura de otoño adquiere los colores de la temporada. Pero quien dice nuevo mes, dice nueva idea de arte de uñas. Para empezar noviembre con estilo, ¡no hay nada como el arte de uñas gris y plateado! Glamurosa, elegante y festiva, promete ser la manicura más deseada del momento. ¡Aquí tienes nuestra selección para inspirarte!

En un mundo donde el arte de las uñas es cada vez más indulgente, a veces queremos un poco de sobriedad. Y ahí es donde entran las uñas grises con detalles plateados. Ya sea que se usen como un total look o en dos o tres uñas en un estilo festivo de manicura francesa, este arte de uñas realzará tus manos este noviembre. De hecho, es igual de perfecta para dar la bienvenida a la temporada navideña. ¿Quieres conocer la tendencia de diseño de uñas más popular entre los nailistas? Aquí vamos para ver de cerca e inspirarnos en imágenes vistas en Instagram.

¿Qué tal estas uñas con punta francesa?

Para combinar tu manicura con el frescor de las próximas temperaturas, ¿por qué no optar por una manicura en gel gris y plateada? ¡No te preocupes! Los diseños en uñas plateadas no tienen por qué ser llamativos ni demasiado brillantes. Pueden ser minimalistas y sofisticadas, según los gustos: microdiseños, purpurinas, francés invertido o clásico, uñas de terciopelo, uñas cromadas, caparazones de carey, barniz gris mate, etc. En definitiva, hay mucho para complacerte este invierno, pero siempre. con sencillez. En cuanto a la forma, la manicura gris y plateada realza tanto las uñas cortas como las largas. Pero esa está lejos de ser su única ventaja. Combina perfectamente con otros colores de esmaltes de uñas de moda del momento, incluidos el nude, el negro, el blanco, el marrón chocolate, el rojo, el burdeos y el verde oscuro. Versátil y elegante, la manicura gris se adapta a todos los tonos de piel y combina con cualquier estilo.

Puedes pedir efecto espejo para que las uñas sean más llamativas.

