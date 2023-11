Paulina Rubio recuerda que no pudo y no quiere despedirse de su mamá, Susana Dosamantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de la muerte de la actriz Susana Dosamantes, quien perdió la vida el pasado 2 de julio de 2022 a causa del cáncer de páncreas que la aquejaba, Paulina Rubio lamenta no haber podido despedirla como le hubiera gustado, por lo que únicamente le queda recordarla con amor por todo lo que compartieron.

Aunque la famosa cantante siempre ha tratado de cuidar su vida personal, decidió abrir su corazón en el podcast Podium de Vicky Martín, donde confesó que a partir del lamentable deceso de su progenitora no había querido hablar al respecto, pues es algo doloroso y para ella sigue estando presente aunque de manera terrenal no sea así.

Ella es y sigo hablando de ella en presente porque ella vive en mí, muy imponente, muy impactante", contó.

La 'Chica Dorada' indicó que su madre vive en ella, así que por eso ha decidido seguir adelante con su vida, pues es lo que le hubiera gustado a Susana, a quien no pudo despedir y se niega a hacerlo: "Yo no tuve tiempo de despedirme de ella y no me voy a despedir de ella nunca (...) Fue algo muy rápido, algo que todavía no pasó, algo que estoy cruzando un día a la vez", se sinceró.

Susana Dosamantes y Paulina Rubio | Imagen especial

Paulina indicó que no quiere despedirse de ella porque es su alma gemela y es un tema delicado que difícilmente va a superar, aunque sus hijos son quienes le han dado fuerza para tratar de seguir a adelante: "Susana, mi madre, era el sol de esta galaxia. Entonces al pasar a la quinta dimensión primero mis hijos tienen que saber que se ha ido mi madre, y que no va a haber nada más importante (...) la vida tiene que continuar".

La famosa reconoce que se deprimió y lamentaba que las personas no la consolaran por este suceso porque piensan que es una mujer fuerte, pero desea aprovechar esta situación para darles una lección a sus hijos y que comprendan que a pesar del dolor las cosas deben seguir su curso, tal como lo ha tenido que vivir con sus divorcios y principalmente con la partida de su madre.

Y es que Susana Dosamantes fue un pilar para Paulina Rubio, quien la impulsó en su carrera y siempre estuvo a su lado, por lo que ahora ha tenido que aprender a lidiar con su ausencia, aunque se niega a despedirse, pues quiere mantener la ilusión de que siempre estará viva en su corazón.

Fuente: Tribuna