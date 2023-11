Shock en TV Azteca: Tras ser 'despedido' por Laura G, Horacio Villalobos regresa a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, con rumores de que sería cruelmente despedido por supuestos severos problemas con la reconocida y muy polémica presentadora de TV, Laura G, recientemente el famoso actor melodramático y querido presentador de los espectáculos, Horacio Villalobos, acaba de dejar en completo shock a los miles de espectadores de Venga la Alegría, cuando se anunció que estaba de regreso en sus foros, recibiendo cientos de comentarios al respecto con este inesperado momento en vivo.

Como se sabe, fue la mañana del pasado viernes 31 de marzo del año en curso, que Villalobos decidió tomar la palabra de manera sorpresiva, por lo que antes de que el programa llegara a su final, reunió a sus compañeros y confesó que después de tres años en dicha emisión matutina producida actualmente por Maru Silva, lamentablemente tuvo que tomar la decisión de renunciar en estos momentos, dejando tanto a los conductores presentes y a sus miles de fans con la boca abierta, debido a que no se esperaban que pudiera dejarlos.

Ante este hecho, los rumores con respecto a esta salida que nadie podía creer, pues, aunque este dijo que fue decisión propia y que no había un motivo turbio detrás de todo, el canal de YouTube de Chacaleo, poco después afirmó que en realidad todo fue por causa de la famosa periodista de espectáculos, Flor Rubio, y de la expresentadora de Sábadazo, Laura G, pues destacaron que aunque no lo pareciera ante pantalla y se llevaran bien, llamándose amigos, la realidad detrás de cámaras era completamente diferente y no se llevarían para nada bien, sino que por el contrario se humillarían y restarían cuando las cámaras dejaban de grabar.

Después de su salida de dicho matutino, el expresentador de Televisa se mantuvo al margen de los escándalos y se dedicó a sus proyectos personales en teatro y televisión, como aseguró que haría y que aparentemente eran al verdadero motivo de su salida, dejando atrás el drama. Pero ahora, después de ocho meses lejos de sus foros, la mañana del pasado sábado 11 de noviembre, Villalobos sorprendió una vez más a los miles de espectadores de la emisión matutina al volver a aparecer ante sus foros junto al resto del equipo de conductores.

Pero, el regreso de Horacio a la pantalla chica no se debe a que vaya a volver a ser uno de los presentadores principales de dicha emisión matutina y que ahora que no está G estaría en planes de un nuevo contrato, sino que en realidad fue un conductor invitado de dicho día para que fuera uno de los miembros del jurado con su reality show de canto, La Nota de Oro, la cual estaba en su gran final y ocupaban la experiencia de Villalobos para poder calificar a los participantes y decidir justamente a quién se coronara como ganador.

Fuente: Tribuna del Yaqui