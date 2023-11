Yuridia enternece Instagram al mostrar por primera vez el rostro de su bebé

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa exintegrante de La Academia, Yuridia se convirtió en madre por segunda vez en julio de 2023, fruto de su relación de más de una década con Matías Arana, razón por la que se encuentran de cabeza debido a toda la felicidad que les ha traído el pequeño Benicio, a quien decidieron al igual que otros famosos cuidar su identidad por cuestión de seguridad.

Aunque algunos fans comprenden que es una manera de proteger a los menores, otros lo ven como una medida exagerada, pero lo que es una realidad es que muchos tenían la curiosidad de conocer el rostro del bebé y este fin de semana la intérprete de Qué Agonía decidió darle a sus seguidores una probadita de lo hermoso que es su heredero y se volvió tendencia con las tiernas fotografías que compartió en Instagram.

Fue a través de sus historias, donde la talentosa sonorense mostró lo que sería una de las primeras selfies de Beni, así que llamó la atención que dejará al descubierto parte de su rostro, pues por lo regular lo toma de espaldas o coloca emojis para ocultar su identidad, pero esta vez dejó apreciar sus ojos claros, así como sus pronunciados cachetes, lo cual como era de esperarse de inmediato causó furor.

Así luce el bebé de Yuridia y Matías Arana | Créditos: Instagram @yuridia

Aunque no reveló por completo el rostro del bebé, le agradecieron el tierno momento que fue acompañado de otras imágenes más, donde muestra la intimidad de su maternidad, desde Beni tocando el rostro o al mostrar parte de su cuerpecito con un look muy otoñal y una colorida sonaja con la que se entretiene.

El pequeño Benicio puso de cabeza Instagram con su ternura | Créditos: Instagram @yuridia

Por ahora se desconoce si la cantante piensa en algún punto mostrar de manera oficial a su hijo, pero este fue un gran acercamiento, además de que cabe mencionar que ella suele ser muy hermética con sus aspectos privado, así que este tipo de contenido no es muy común, pero sus admiradores se lo agradecen.

Yuridia pide que no opinen de maternidades ajenas

Otro de los motivos por los que Yuridia casi no muestra cosas relacionadas a su maternidad es por el hecho de que las madres suelen ser muy criticadas por las decisiones que toman desde el embarazo: "El Internet está bien loco y se vuelve un debate lo que hago o no hago. No estoy hablando solo de mí, las mamás en general son súper criticadas por cómo deciden criar a sus hijos", comentó.

Yuridia y su pequeño Benicio | Créditos: Instagram @yuridia

En este sentido, la famosa ha pedido respeto, pues reconoce que todos son libres de tener su punto de vista, pero cree que no deben meterse con la labor de las madres, pues todo lo que hacen siempre es con la mejor intención para sus hijos, además de que nadie nace sabiendo cómo enfrentar esta etapa.

