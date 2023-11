Alicia Machado revela los motivos por los que no quiso demandar a José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alicia Machado dejó en shock al mundo de la farándula hace unos meses por las fuertes declaraciones que lanzó en el reality Secretos de Villanas, donde reveló que en el tiempo que sostuvo una relación con José Manuel Figueroa fue víctima de violencia física a tal punto que incluso habría recibido amenazas de muerte de parte del cantante.

Sin embargo, tal como era de esperarse el hijo de Joan Sebastián salió a defenderse ante las cámaras negando rotundamente las acusaciones e incluso la retó a que interpusiera una demanda en su contra si es que está segura de lo que dice, lo cual no sucedió y eso dividió opiniones ya que al tratarse de un tema tan delicado para algunos genera dudas que únicamente haya querido destapar esta situación en televisión y no ante las autoridades.

Por esta razón, la guapa venezolana decidió romper el silencio y ante las cámaras del programa La Mesa Caliente, decidió compartir los motivos por los que tomó dicha decisión, entre ellas el tiempo que ha trascurrido desde que vivió ese duro episodio, así como amenazas para que no hablara al respecto.

Porque no vale la pena, porque él tiene razón. Eso fue hace 17 años, yo en ese momento tuve mucho miedo por ser él quien era, por amenazas que yo tuve", dijo Machado a Telemundo.

Ahora que de alguna manera ya superó lo que vivió lado de Figueroa, la ex Miss Universo decidió destapar su historia para motivar a otras víctimas a que no se callen cualquier tipo de abuso, dejando en evidencia que a cualquiera le puede pasar y que no es culpa de ellas, por lo que sostiene sus acusaciones ya que ahora no tiene miedo.

Esta es la segunda vez que una expareja de José Manuel Figueroa lo acusa de violencia | Imagen especial

Yo voy a seguir aquí fuerte, porque ya no tengo 27 ni tampoco tengo miedo y lamentablemente miles de millones de mujeres en este momento están siendo golpeadas y cuando van a una jefatura les preguntan 'es que la falda estaba muy corta, es que ¿qué le dijiste?, ¿qué le hiciste?'", señaló Alicia.

Por su parte, José Manuel Figueroa indicó que él sí levantó una denuncia, pues no piensa permitir que manchen su nombre, pero Alicia Machado asegura que hay testigos y pruebas, pero se limita a confiar en la justicia divina, pues ahora se encuentra enfocada en sus proyectos como empresaria y no piensa tomar cargos en contra del famoso.

