¿Bebé a bordo? Galilea Montijo presume FOTO con Isaac Moreno con sorprendente mensaje

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa presentadora de TV y reconocida actriz de melodramas, Galilea Montijo, está dando mucho de que hablar, debido a que hace un par de horas que empleó sus redes sociales para presumir una romántica foto al lado de su actual pareja, el guapo y reconocido modelo español, Isaac Moreno, al cual no dudo en expresarle cuanto es que lo ama con un sorprendente mensaje en el que deja en claro que su noviazgo está en un punto muy avanzado y sólido, ¿acaso habrá bebé abordo muy pronto?

Este 2023 sin duda alguna Montijo ha vivido sus altas y sus bajas entre rumores e inesperados anuncios, como el hecho de que en marzo del año en curso, a través del programa Hoy confirmó que ya estaba divorciada oficialmente del padre de su hijo, Fernando Reina, pues tenían casi un año separados, dejando en claro que no había terceros en discordia. Pocos meses después, comenzó el rumor de que tendría romance con el guapo modelo español antes mencionado, siendo ella misma la que lo confirmó en el mismo matutino después de que se difundieron unas fotos juntos, aclarando que estaba muy feliz y su familia estaba al tanto.

Después de todas estas noticias, los rumores siguen envolviendo a la tapatía, cómo que podría volver a ser madre muy pronto con Moreno, dado a que después de que la reconocida cantante, Noelia, confesó que deseaba tener un bebé con gestación subrogada, la presentadora de Televisa expresó que ha investigado del tema y descubrió que: "Cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque estoy en el tema, estoy investigando el tema porque yo ya no puedo (tener más hijos)", de igual forma, declaró que como "mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o hermana", dando a entender que estaría valorando estas opciones.

Y aunque hasta el momento la conductora de Netas Divinas sigue manteniendo en un veremos su situación maternal, sin confirmar o negar que vaya a ser madre pronto, recientemente, volvió a aparecer al lado de Moreno a través de su cuenta de Instagram, compartiendo una fotografía en el que se puede ver al famoso modelo posando con una sonrisa y muy abrazadito a Montijo, la cual con su mano en su barbilla hacía un gesto dulce y feliz para sus millones de seguidores, que le expresaron que se veían muy bien y que hacían bonita pareja.

Pero, lo que llamó la atención fue el inesperado mensaje que dejó para su actual pareja, dado a que con este daría a entender que no está pasando por uno de sus mejores momentos, dado que le escribió: "Gracias por estar en las risas pero sobre todo por no soltarme en mis peores momentos @ipmoreno". Ante este hecho, el guapo modelo no se ha pronunciado en redes sociales, pero la fotografía deja muy en claro que ambos están muy felices y emocionados por la manera en que va avanzando su relación sentimental.

