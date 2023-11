Belanova está de regreso: Denisse Guerrera sorprende en el escenario con Carla Morrison

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el público ha estallado de emoción ante el hecho de que es oficial que Belanova está de regreso en el mundo del espectáculo y pronto se les podrá ver a las tres celebridades en concierto, pero mientras se espera verlos a todos juntos, la famosa cantante y vocalista de la agrupación, Denisse Guerrero, acaba de dejar a más de uno con la boca abierta al haber sorprendido sobre el escenario en el más reciente show en vivo de la reconocida cantante, Carla Morrison.

Como se sabe, en el mes de diciembre del 2018 fue cuando la famosa agrupación a través de sus redes sociales compartieron el último mensaje como banda, agradeciendo a sus millones de seguidores y fans que a lo largo de los años no solamente escucharan su música, sino que también la promocionaran en Spotify y más plataformas de streaming, además de que siguieran de cerca su trayectoria, desapareciendo del ojo público por casi cinco años completos, pues a mediados de este 2023 comenzaron rumores de que podría haber un regreso.

Esto debido a que la famosa creadora de temas como Baila Mi Corazón y Me Pregunto, volvió a reaparecer a través de su cuenta de Instagram, en el que una vez más agradecía al público que los mantuviera vigente, encendiendo así una chispa de esperanza para que la agrupación tan querida regresara. Aunque en ese momento no hubo nada concreto, hace un par de semanas que se ha hecho oficial que los rumores de su reencuentro son ciertos, dado a que confesaron que van a formar pare del Festival Bésame Mucho, celebrado en Austin, Texas el próximo 2 de marzo del 2024, al compartir su line up.

Tras esta confirmación que ha enloquecido a millones de fans, Denisse el pasado domingo 13 de noviembre durante el concierto que Morrison estaba ofreciendo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México ante miles de personas, la vocalista de Belanova subió al escenario con un precioso vestido negro de lentejuelas, saludando a la reconocida intérprete de temas como Te Regalo y Contigo, de un beso en la mejilla, y con micrófono en mano logró que todo el recinto vibrara de emoción entre gritos y vítores dándole la más cálida bienvenida.

Como era de esperarse en esta inesperada aparición de Guerrero sobre el escenario, la famosa cantante interpretó uno de los temas más famosos e icónicos de su banda, Rosa Pastel, que fue coreada por todos los presentes, que se emocionaron al escucharla cantándola después de tantos años de haberse retirado. Cabe mencionar que ante esto vuelven a correr las especulaciones sobre que supuestamente van a ser confirmados para estar en el siguiente Pal Norte de este 2023, por lo que ya se espera con ansias ver el supuesto poster en el que estarán presentes todos juntos.

