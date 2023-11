Britney Spears responde en redes al post de su madre sobre la venta de sus artículos de la infancia

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La estrella del pop, Britney Spears, ha recurrido a las redes sociales para abordar la reciente refutación de su madre, Lynne Spears, sobre las afirmaciones de que se deshizo de las muñecas y diarios de su hija. La controversia surge después de que personas cercanas a Britney acusaran a Lynne de subastar la colección de recuerdos de la infancia de la artista de 41 años.

Lynne respondió a las acusaciones mediante una publicación en Instagram, asegurando que no se había deshecho de los objetos preciados de Britney y compartiendo fotos de los mismos para respaldar su afirmación. Sin embargo, la respuesta de Britney en Instagram sugiere una perspectiva diferente.

Ade Britney

En su publicación, Britney escribió: "Ps, mamá, te amo tanto, pero había 3 muñecas en los gabinetes cuando me fui a casa hace 2 años..." Añadió que era "un poco extraño que los sacaras y luego los volvieras a poner... tan desordenado". La respuesta de Britney concluyó con una declaración sorprendente: "No, no los quiero. Guárdalo todo. Honestamente, ya no me importa... Honestamente, eso sí."

La publicación de Britney también incluyó un memorándum casual a su madre, presentando una anécdota sobre Taylor Swift y destacando una situación aparentemente incómoda con los objetos mencionados. Lynne, en un intento por resolver la situación, expresó su disposición a devolver los artículos a Britney. Escribió: "Por supuesto que todavía tengo tus cosas, y estoy feliz de enviártelas si quieres que lo haga. ¡Por favor, házmelo saber y sabes cuánto te amo!".

artículos de Britney

La controvertida venta de artículos de Britney por parte de su familia no es nueva, con informes previos de que Lynne comenzó a vender la ropa de la cantante en 2018 en Louisiana. Se ha informado que estas ventas han generado miles de dólares, mientras que Britney, al parecer, no tenía conocimiento de la situación.

Esta nueva polémica se suma a la compleja relación entre Britney y su familia, especialmente en lo que respecta a la explotación de aspectos íntimos de su vida. La noticia se produce en un momento en el que la artista ha estado hablando abiertamente sobre su experiencia con el acoso escolar y otros desafíos en su vida.

Artículos de Britney

Fuente: Tribuna