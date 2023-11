Daniel Bisogno mintió sobre su salud; así confirmó que estuvo hospitalizado en terapia media

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Daniel Bisogno por fin rompió el silencio entorno a su reciente hospitalización y aunque sus compañeros de Ventaneando minimizaron la situación y señalaron que él estaba perfecto, ahora confirmó que lamentablemente pasó momentos complicados de salud. 'El Muñe' fue internado luego de que se le reventara la vesícula, hecho que lo hizo acabar en terapia media.

Durante la reciente transmisión del programa de espectáculos de TV Azteca, la periodista Pati Chapoy informó que su colega conductor había platicado con ella en exclusiva para hablar de lo que vivió en semanas anteriores cuando ingresó de urgencia a un nosocomio. Ambos famosos empezaron la plática arremetiendo en contra de los medios de comunicación que especularon sobre la salud de Daniel.

"Nosotros somos un medio ético y el único autorizado... fuimos muy delicados para dar la información, para evitar lo que no pudimos evitar, que de pronto medios muy importantes, personas importantes en los medios de comunicación, empezaron a especular", pronunció Pati. Y es que como se recordará, la periodista María Luisa Valdes reveló en su momento que Bisogno se estaba debatiendo entre la vida y la muerte.

Daniel relató que decidió acudir al hospital luego de que se sintiera "muy inflamado" y también para seguir con el tratamiento que tiene desde que se le reventaron las várices hace 5 meses: "En ese momento fui a mi endoscopia, que me toca periódicamente, me la hicieron y ligaron las cositas que faltan, es como un resanar... estaban checando por dentro eso, en el hígado porque ya no es un hígado de 15 años, así que hay que estarlo cuidando y estar al pendiente".

Mientras que Pati recordó cómo le llegó la noticia de que 'El Muñeco' otra vez estaba internado: "El parte médico que recibimos en ese entonces fue, se reventó la vesícula, lo tuvieron que operar y no supimos más". Luego el presentador de 50 años ventiló que en realidad no estaba de vacaciones como sus compañeros de Ventaneando hicieron creer y explicó que lo tuvieron una semana en terapia media porque sufrió una sepsis:

Estuviste de nueva cuenta una semana internado, en terapia media. Por qué a través de que se te revienta la vesícula vino una infección terrible", añadió Pati.

Finalmente, Daniel reiteró que de ahora en adelante estará visitando el hospital más seguido ya que está procurando su salud: "Me van a ver en el hospital constantemente, uno está en la lucha constante para estar bien y si llega cualquier tipo de enfermedad estaré ahí", dijo. Sin embargo, el público de TV Azteca se le fue a la yugular pues varios recordaron que mientras él estaba en el hospital, sus colegas Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta negaron su hospitalización y dijeron que se encontraba de vacaciones.

Crédito: Instagram @ventaneandouno

Fuente: Tribuna