¿La sacó del clóset? Marimar Vega no lo soporta más y filtra FOTOS privadas con esta actriz

Río de Janeiro, Brasil.- Hace ya casi 2 años, Marimar Vega contrajo nupcias con el fotógrafo Jerónimo Rodríguez, con quien unió su vida en una íntima ceremonia en su casa en Acapulco, Guerrero, sitio en el que se dieron cita varias personalidades de la farándula, como es el caso de su propia hermana, Zurya Vega, Cecilia Ponce, Marcela Guirado, Macarena Achaga, Rossan Nájera, Adriana Louvier, Martha Higareda, entre muchas otras.

Otra famosa fue invitada a aquella boda, fue alguien por quien la actriz de El juego de las llaves siente un profundo amor y se trata de nada más y nada menos que de Maite Perroni, quien fue de hecho su dama de honor. Desde entonces, las histrionistas no se habían dejado ver juntas, hasta ahora, pues resulta ser que Marimar fue al concierto de RBD en Río de Janeiro, Brasil, sitio en el que aprovechó la estadía de su amiga para pasar un rato muy ameno y ¿la sacó del clóset? La realidad es que no.

Resulta ser que Maite y Marimar no solo se reunieron para actualizarse con su día a día, sino que también aprovecharon el momento para tomarse varias fotografías en las que derrochaban bastante cariño. En la primera imagen, se puede apreciar a Maite abrazando a la actriz de Pacto de Silencio; mientras que en la segunda (la cual habría sido capturada en el concierto de RBD) se aprecia que ambas se dan un fuerte abrazo.

El último retrato habría sido el preferido de Marimar puesto se aprecia la silueta de ambas famosas a contraluz en frente de una paradisíaca playa. Como se mencionó en un comienzo de esta nota, Vega no dudó en expresar el profundo amor que siente por Maite, por lo que incluyó un cariñoso mensaje en el pie de página en el que reveló lo feliz que fue de pasar varios días con la actriz de Antes muerta que Lichita y La octava clausula.

"Qué hermosos días nos regalamos... Gracias por dejarme vivir esto contigo, te amo y admiro. Sigue brillando y regalando ese amor tan genuino, sincero y hermoso que nos das a los que tenemos la fortuna de estar cerquita de ti. Te amo amiga."

Marimar Vega filtra cariñosas fotos con Maite Perroni

Créditos: Instagram @marimarvega

Cabe señalar que, hasta el momento, Maite Perroni no ha reaccionado al cariñoso mensaje de Marimar (al menos no de manera pública), aunque esto no significa que los miles de seguidores de Vega no hayan disfrutado de esta faceta personal de Maite, en la que deja de lado a la empresaria, cantante y actriz, y solo se limita a disfrutar de su amistad con la histrionista de Doctora Lucía, un don extraordinario.

