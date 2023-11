Lady Gaga y Salma Hayek son vistas juntas celebrando el cumpleaños de Leonardo DiCaprio

Comparta este artículo

Estados Unidos. - Las estrellas de la reciente película House of Gucci, Lady Gaga y Salma Hayek, fueron vistas saliendo de la fiesta de cumpleaños número 49 de Leonardo DiCaprio el pasado sábado en Beverly Hills. La celebración del actor de Titanic atrajo a una multitud de celebridades, y los compañeros de reparto de House of Gucci no fueron la excepción.

Salma Hayek, de 57 años, deslumbró en un vestido verde esmeralda que ya había lucido en la gala anual Baby2Baby más temprano en la noche. Mientras se dirigía a casa en su auto, la estrella de Magic Mike's Last Dance parecía absorta en su teléfono. Lady Gaga, conocida por éxitos como Just Dance, mostró su distintivo cabello rubio platino en un elegante recogido mientras se retiraba de la celebración.

La colaboración entre Gaga y Hayek, en la película ya mencionada, fue objeto de atención, especialmente después de que la cantante revelara en enero de 2022 la existencia de un corte de la película que mostraba una relación sexual entre sus personajes, Patrizia Reggiani y Giuseppina 'Pina' Auriemma, respectivamente.

En una conversación con el elenco del Reino Unido, Gaga mencionó que había "todo un lado de esta película que no se vio". La relación entre sus personajes iba más allá en esta versión inédita, mostrando una conexión más profunda entre Patrizia y Pina. Gaga elogió al director Ridley Scott por permitir que la trama se desarrollara de manera auténtica y expresó haber sugerido la idea de llevar la relación a un nivel sexual durante el rodaje.

Salma Hayek confirmó las escenas mencionadas por Gaga y destacó que su relación en la película iba más allá de lo visto en la versión final. La actriz describió las escenas eliminadas como "divertidas" y expresó que las dos protagonistas interpretaron a "dos chicas de una clase diferente" que se divertían en el mundo de House of Gucci.

La película, que se estrenó en noviembre de 2021, sigue la historia de Patrizia Reggiani, interpretada por Lady Gaga, quien, después de casarse con un miembro de la familia Gucci, desencadena una espiral de traición, decadencia, venganza y, finalmente, asesinato, en colaboración con Pina, interpretada por Salma Hayek. Las actrices revelan una conexión única en el corte no visto de la película, añadiendo capas intrigantes a la trama originalmente presentada en la pantalla grande.

