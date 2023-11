Laura Zapata humilla a Cynthia Klitbo tras fuerte pleito por 'Secretos de Villanas': "Pobrecita"

Ciudad de México.- El año pasado, la afamada villana de telenovelas, Laura Zapata, apareció en el reality show de Netflix, Siempre Reinas, en el que compartió cámaras con Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Lucía Méndez, siendo que con ésta última tuvo una serie de conflictos, presuntamente porque la protagonista de Colorina habría tenido un comportamiento arrogante con las demás integrantes del espectáculo. Inicialmente, la gente creyó que todo se trataba de publicidad para el programa de telerrealidad, sin embargo ésto no era así.

Como ya algunos sabrán, las disputas entre Zapata y Méndez continuaron con la disputa meses después de que concluyó el reality show, al grado en el que hubo una demanda de por medio, en el que la actriz de El extraño retorno de Diana Salazar solicitó que ni la hermana de Thalía ni Sylvia Pasquel tuvieran la autorización de mencionar su nombre en ninguna entrevista. Y aunque a ciencia cierta no se sabe en qué concluyó todo, es posible que haya ganado, puesto no han vuelto a hablar de la histrionista.

Laura Zapata Laura Zapata se le va a la yugular a Cynthia Klitbo tras sus ataques: "No me interesa"

A casi 1 año de estos eventos, Laura Zapata protagonizó un nuevo reality show junto a otras famosas: Secretos de Villanas, donde compartió cámaras con la actriz Cynthia Klitbo, con quien ya de por sí tenía problemas añejos y éste programa no hizo más que reavivar los conflictos entre las famosas. Como algunos recordarán, la actriz de Teresa ocupó las cámaras del programa de Canela TV para acusar a la antagonista de María Mercedes por haberla difamado al mencionar que tenía problemas de alcoholismo y adicciones.

Por su parte, Laura señaló a Cynthia por haberla bloqueado del grupo de chat de Secretos de Villanas; mientras que la actriz del Privilegio de Amar se defendió frente a los medios de comunicación argumentando que le tiene "compasión" puesto ella siempre está buscando "veneno", insinuando que Zapata buscaría tener conflictos frecuentes con sus compañeras de trabajo, tal y como ocurrió con la propia Méndez el año pasado.

"Yo no puedo hablar de nadie que no esté a mi nivel, perdóname. Yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo… A mí mi mamá sí me quiso, mis hermanas me idolatran. A ella no la quiere su familia, entonces de verdad le tengo una eterna y profunda compasión porque siempre tiene que estar buscando veneno a alguien."