Maribel Guardia recuerda cómo reaccionó a muerte de Julián Figueroa: "Grité como loca"

Ciudad de México.- Apenas han pasado 7 meses de la muerte de Julián Figueroa y su madre Maribel Guardia por primera vez decidió hablar sobre los duros momentos que vivió al perder a su único hijo. Como se recordará, el joven tenía un futuro prometedor en la música y actuación, pero un infarto fulminante lo hizo perder la vida a los 27 años de edad el pasado 9 de abril mientras dormía.

En días pasados la guapísima mujer nacida en Costa Rica contó a detalle cómo fue que se enteró y lo que vivió en los primeros momentos tras recibir la lamentable noticia durante una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Matilde Obregón, quien también perdió hace tres meses a su hijo de 29 años tras un accidente en Valle de Bravo, por lo que Maribel consideró que ella era la persona indicada para hablar, ya que ella puede entender su dolor.

Entre lágrimas y muy conmovida, la actriz de novelas como Corona de lágrimas recordó cómo se enteró de la partida de Julián: "¡Qué horror Dios mío!, yo agarré el teléfono, lo tiré contra el vidrió, empecé a gritos como loca, ¿para qué te digo que fue lo más triste?, lo más doloroso que me ha pasado en mi vida…", explicó. Además, Maribel explicó cómo fue el primer encuentro con su hijo cuando ya había fallecido.

Mi niño amado, el amor de mi vida… estaba con sus ojitos cerrados, tranquilo, con su piernita cruzada… verlo ahí dormido, yo sí quería como que se despertara, le agarraba las manos, se las besaba, le besaba sus pies".

Asimismo, Guardia recordó cuando el también hijo de Joan Sebastian se le hizo presente tras su muerte. "Rezando el rosario, yo cerré los ojos, una luz que se acercaba a mí, y en eso vi que era Julián, nada más que era todo luz, su pelo, le miraba los ojos, su sonrisa. Le dije que ‘¿cuándo me iba a morir?’ y él me contestó", explicó la intérprete de canciones como Qué ricas son las papas.

Crédito: Instagram @maribelguardia

Además, Guardia confesó que aunque ya pasó más de medio año de la partida de su unigénito, hasta el momento no ha podido entrar a su recámara: "El día que murió sí, y ahora que hice el altar de muertos dije ‘sí, voy a ir’, pero no, no pude, sé que es un paso que voy a dar en cualquier momento, pero no he podido darlo", manifestó. Al respecto de la relación que mantiene con la viuda de su hijo y madre de su único nieto, Maribel aclaró que está consciente de lo que sucederá en el futuro.

Maribel contó que se lleva perfecto con ella y que siempre busca apoyarla: "Sé perfectamente que el niño es de su mamá, que si un día la mamá rehace su vida, que va a ser lo más normal, es una niña preciosa, joven, el niño se va a ir con ella, lo entiendo perfectamente. No vayan a creer que soy de esas abuelas que 'no, es mi hijo', no, para nada, es mi nieto. Yo la quiero mucho a Imelda y te lo juro que lo que quiero es protegerla y cuidarla", declaró.

Finalmente, la intérprete de 64 años aseguró que no le tiene miedo a su partida terrenal pues sabe que cuando eso suceda, ella se reencontrará en la vida eterna con su amado Julián: "Yo sé que el día que me muera Julián va a estar ahí en primera fila, esperándome, yo voy a tener un fiestón el día que me muera", recalcó.

Fuente: Tribuna