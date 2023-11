Maribel Guardia revela que Julián Figueroa siempre tuvo presente la muerte y le temía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, la muerte de Julián Figueroa sacudió el mundo del espectáculo, pues fue algo inesperado debido a que el joven de 27 años siempre había sido sano, así que de inmediato se hicieron presente las muestras de apoyo hacia Maribel Guardia, quien decidió abrir su corazón al revelar que su único hijo siempre tuvo presente la muerte, pero era algo a lo que le temía por las experiencias familiares que tuvo.

El cantante murió el pasado 9 de abril mientras descansaba en su casa al sur de la Ciudad de México, pero como suele suceder con las celebridades la noticia se filtró incluso antes de que la costarricense se enterara, pues ella se encontraba trabajando en el teatro cuando un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular le quitó la vida a su heredero, por quien no pudieron hacer nada ya que cuando lo encontraron no presentaba signos vitales.

A pesar del inmenso dolor que le ha causado su partida, la actriz ha tratado de mantenerse fuerte y en una reciente entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, decidió sincerarse al hablar del miedo que tenía Julián a trascender: "Siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, le tenía pavor. Siempre me decía: 'Mamá, yo tengo mucho miedo a morirme, ¿a ti no te da miedo la muerte?'".

Maribel Guardia recuerda a su hijo a 7 meses de su partida | Instagram @maribelguardia

La estrella de Lagunilla Mi Barrio indicó que este temor lo tuvo su hijo por el impacto que tuvo luego de la muerte de su padre y de sus hermanos, quienes sufrieron mucho, lo cual en su momento incluso lo llevó a desahogarse con la bebida: "Lo afectó mucho el cáncer del papá y la muerte de sus hermanos, a pesar de que no eran hermanos tan cercanos. Yo desde chiquitito lo enseñé a querer y respetar a sus hermanos, creo que los admiraba (…) Obviamente eso lo afectó mucho y por eso tuvo problemas con el alcohol".

Y es que Joan Sebastián luchó muchos años contra el cáncer de huesos hasta que en 2015 falleció, pero antes de su partida fue testigo del asesinato de dos de sus hijos. El primero de ellos Trigo de Jesús Figueroa González, quien perdió la vida a la misma edad que Julián Figueroa, pues era el coordinador de los eventos de su padre y en un concierto en Texas un grupo de personas quería acercarse al intérprete de Secreto de Amor y al oponerse recibió un disparo en la cabeza en 2006.

Esta tragedia no fue la única que marcó a los Figueroa, pues la historia de repitió con Juan Figueroa, quien tenía 32 años y decidió salir de fiesta con sus amigos a un centro nocturno de Cuernavaca, donde al parecer no lo querían dejar ingresar y al discutir lo llenaron de plomo con varios disparos que le dejaron graves lesiones de las que no pudo reponerse.

Fuente: Tribuna