¿Olvidó a Michel Kuri? Lucero aclara todo sobre su 'romance' con José Ron, galán de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes entre especulaciones, la famosa actriz y reconocida cantante, Lucero, acaba de romper el silencio y en una entrevista con Televisa y otros medios de comunicación ha aclarado todo con respecto a su tan mencionado y polémico supuesto romance con el famoso galán de melodramas, José Ron, después de haber trabajado juntos en un proyecto, ¿será acaso que ya olvidó a Michel Kuri al lado del guapo histrión?

Como se recordara, después de 11 años de una sólida y amorosa relación sentimental, la intérprete de Cuéntame y Kuri compartieron un comunicado anunciando su separación expresando: "Queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión, que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos. Agradecemos siempre su cariño y respeto para ambos".

Tras este hecho, la famosa actriz y cantante, confirmó que regresaba a la empresa San Ángel para formar parte de la adaptación de El Gallo de Oro, que protagoniza al lado del reconocido galán antes mencionado. Cómo era de esperarse, los rumores sobre un posible romance no se hicieron esperar, así que en una reciente entrevista, la misma Lucero decidió terminar con las especulaciones afirmando que: "No, con José hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado. Hicimos una química muy bonita, muy especial, pero en la primera temporada ni se han dado un besito (sus personajes)".

Lucero y José Ron. Internet

Pero eso no fue todo, debido a que la madre de Lucerito Mijares, quiso recalcar que se lleva maravilloso con el galán de novelas como La Mujer del Vendaval o La Desalmada, pero que: "Al final del día yo no podría hablar de nada de José Ron más que de su maravillosa calidad como ser humano, como actor, como profesional, la entrega y todo lo que hemos compartido en esta serie ha sido increíble", ante la insistencia de si había una química amorosa por fuera de la pantalla, la actriz fue contundente al señalar que no hay "nada más allá de una amistad".

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre Michel y su separación, la exesposa de Manuel Mijares dejó en claro que muy pronto podrían dar el anuncio de que van a volver a estar juntos, declarando que: "Es que siempre digo que ha sido una separación temporal. Es como lo hemos percibido y cuando haya probablemente menos trabajo y podamos estar nuevamente disfrutando de estar juntos, pues seguramente podríamos volver a estar", y cuando se le cuestionó si estaba enamorada aún de Michel esta respondió: "¡Claro que el amor está!"

Fuente: Tribuna del Yaqui