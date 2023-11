¿Omar Fayad, infiel? José Eduardo Derbez habla del 'divorcio' de Victoria Ruffo en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, el reconocido actor y famoso presentador de TV, José Eduardo Derbez, recientemente fue detenido a las afueras de los foros de Televisa, en donde varios reporteros lo interrogaron sobre la situación familiar que vive sobre el supuesto divorcio de su madre, la reconocida actriz de melodramas, Victoria Ruffo, y su padrastro, el tan polémico funcionario público, Omar Fayad, a lo cual con la mayor sinceridad posible habló e hizo una importante aclaración, ¿acaso hubo una infidelidad?

Como se sabe, hace un par de semanas el reconocido expresentador de Sale el Sol y columnista, Álex Kaffie, afirmó que Ruffo estaba a nada de solicitar el divorcio de Fayad, declarando que desde hacía meses que ambos estaban pasando por una fuerte crisis matrimonial. Tras este hecho, fue la propia denominada 'Reina de las Lágrimas' la que salió a desmentir los rumores alrededor de su matrimonio, afirmando contundentemente que: "No (son verdad los rumores de problemas matrimoniales), tenemos crisis desde que nos casamos".

Ante este hecho, cuando le cuestionaron como se llevan en su matrimonio, la actriz de La Madrastra declaró que: "Muy bien, llevamos una relación muy bonita, nos casamos ya bastante maduritos, tenemos 22 años de casados. La verdad no sé (de dónde salió este chisme), ya van varias veces que sale, y que nos divorcian", de igual forma agregó que al leer lo que dicen sobre ellos es que: "La verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase pues obviamente va a pasar y punto, si es que pasa. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno".

Y ahora, fue su propio hijo el que salió a dar declaraciones, pues cuando la prensa lo detuvo para charlar al respecto, el presentador de Miembros Al Aire negó contundentemente una separación, afirmó que estaban felices y que el veía igual de enamorada que siempre a su madre, además de señalar que si eso pasara ella le hubiera dicho algo, pero que no era el caso y hasta donde él sabía todo estaba marchando bien y lo que se decían eran simplemente rumores, señalando que para una información detallada deberían de hablar con ellos y no con él.

Ante este hecho, le cuestionaron sobre la mudanza de Fayad a Noruega al ser nombrado oficialmente por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como parte del consulado y que su madre es Primera Dama por este motivo, y por su parte el joven Derbez declaró que no sabía absolutamente nada, que eso no lo ha hablado con ninguno de los dos, y sobre la mudanza de la que hablan tampoco podría hablar, ya que ella no le dice nada, pero decida lo que decida son familia y la va a apoyar, si se va o se queda siempre cuenta con él.

