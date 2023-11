The Smile, proyecto paralelo de Radiohead, anuncia su segundo álbum 'Wall of Eyes'

Comparta este artículo

Inglaterra.- El trío conformado por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, junto al exbaterista de Sons of Kemet, Tom Skinner, ha emocionado a sus seguidores al anunciar su segundo álbum, Wall of Eyes. Este proyecto, conocido como The Smile, sigue la estela de su exitoso debut en 2022, A Light for Attract Attention.

El LP, programado para lanzarse el 26 de enero de 2024, promete una experiencia sonora envolvente y única. Como adelanto, el trío ha compartido el video de la canción principal del álbum, en colaboración con el renombrado director Paul Thomas Anderson. La combinación de la visión artística de Yorke con la dirección de Anderson ha generado una pieza audiovisual intrigante y cautivadora.

Wall of Eyes incluirá el impactante sencillo Bending Hectic, lanzado en 2022, y varias canciones que The Smile probó durante su gira en apoyo a su primer álbum. Entre ellas se encuentran Teleharmonic, Read the Room, Under Our Pillows y Friend of a Friend. El LP de ocho pistas se completa con tres canciones inéditas, entre ellas la ya lanzada I Quit y la emotiva pieza de cierre, You Know Me!.

Lo notable de este álbum es la ausencia del productor Nigel Godrich, quien ha colaborado estrechamente con Yorke en proyectos anteriores. En su lugar, Sam Petts-Davies, coproductor de la banda sonora de Suspiria, toma las riendas de Wall of Eyes. Este cambio promete ofrecer una nueva dimensión sonora al trabajo de The Smile.

El álbum fue grabado en Oxford, Inglaterra, y en los icónicos estudios Abbey Road, contando con los arreglos de cuerda de la London Contemporary Orchestra. El título Wall of Eyes evoca el misterioso Wall of Ice de Radiohead, un EP que se especulaba desde 2009 y que finalmente se lanzó como un sencillo independiente.

Además del emocionante lanzamiento del álbum, The Smile tiene planes de llevar su música a los escenarios en 2024. Anunciaron una gira europea de un mes que comenzará en marzo, brindando a los fanáticos la oportunidad de experimentar en vivo la magia sonora de Wall of Eyes.

Este nuevo capítulo en la trayectoria de The Smile promete ser un viaje musical apasionante, marcado por la experimentación, la creatividad y la inconfundible impronta artística de sus miembros. Con Wall of Eyes, el trío continúa consolidándose como una fuerza innovadora en la escena musical contemporánea.

Fuente: Tribuna