Tragedia en Hollywood: Fallece repentinamente el productor de 'Euphoria' y 'The Idol', Kevin Turen, a los 44 años

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En un golpe devastador para la industria del entretenimiento, el reconocido productor de Hollywood Kevin Turen, conocido por su trabajo en exitosos programas de televisión como Euphoria y The Idol, falleció repentinamente a la edad de 44 años.

La noticia fue confirmada por el propio padre del productor, Edward Turen, a través de un comunicado emitido el domingo por la noche. Aunque se ha confirmado la trágica noticia, la causa exacta de su muerte aún no ha sido revelada, dejando a la comunidad cinematográfica y a sus seguidores en la incertidumbre. "Kevin era tan increíblemente especial; este mundo va a ser menos sin él", expresó Edward Turen en su declaración al medio Deadline. Jay Penske, CEO de PMC y amigo cercano de Turen, también lamentó la pérdida en un comunicado.

Turen y esposa

A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin era su familia y amigos", comenzó Penske. "Estaba muy orgulloso de sus hijos. Él y su esposa, Evelina, estaban decididos a que sus hijos crecieran con grandes valores y se aseguraron de que hicieran una diferencia en el mundo en general", agregó.

Además, indicó: "Nuestro corazón colectivo se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda sensación de pérdida", continuó Penske. "Extrañaremos mucho a Kevin, y esta ciudad perdió hoy a una de sus estrellas en ascenso más brillantes", concluyó.

Kevin Turen, originario de Manhattan, estudió cine en la Universidad de Columbia antes de iniciar su exitosa carrera en la industria del entretenimiento. Hizo su debut como productor en la película independiente de 2005 What's up Rockers dirigida por Larry Clark.

A lo largo de su carrera, Turen produjo una serie de destacados largometrajes, incluyendo Operation Endgame, escrito por el creador de Euphoria, Sam Levinson. Entre sus créditos se encuentran películas como Arbitrage, protagonizada por Richard Gere, All Is Lost, protagonizada por Robert Redford, y colaboraciones con Levinson en Assassination Nation y Malcolm & Marie.

Su más reciente proyecto fue la película The Unbearable Weight of Massive Talent, protagonizada por Nicolas Cage y Pedro Pascal, así como las exitosas producciones de HBO Euphoria y The Idol. Kevin Turen, reconocido por su memoria fotográfica y su capacidad para recordar cada fotograma de película que había visto, deja atrás a su esposa de 11 años, Evelina, y a sus hijos.

Esta trágica pérdida se suma a las dificultades que ha enfrentado la serie Euphoria de HBO este año, con el fallecimiento previo del actor Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en la serie, a la edad de 25 años debido a una sobredosis accidental, después de regresar de Irlanda, donde enterró a su padre. La comunidad cinematográfica lamenta profundamente estas tragedias que han impactado a dos talentosos miembros de la industria en tan corto tiempo.

Fuente: Tribuna