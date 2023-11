Tras dejar TV Azteca, David Faitelson llega a Televisa y expone a Galilea Montijo en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado TV Azteca tras más de tres décadas al aire, el reconocido y muy polémico periodista deportivo, David Faitelson, recientemente acaba de hacer su gran debut al llegar a Televisa en su programa matutino más reconocida, en el cual no se mantuvo callado y en plena transmisión en vivo de Hoy, recordó el pasado de la reconocida actriz de melodramas y famosa presentadora de TV, Galilea Montijo, haciendo reír a los presentes al exponer su pasado nuevamente.

Como se sabe, David desde que comenzó su carrera como periodista deportivo, hace más de tres décadas, lo hizo de la mano de la empresa del Ajusco, con la cual creció de manera profesional y se hizo muy conocido en México, especialmente por tener tan bien puesta la camiseta que en cada oportunidad que tenía destrozaba con sus severas criticas a la empresa San Ángel, especialmente en el ámbito deportivo, especialmente por el hecho de que Emilio Azcárraga, dueño de su empresa rival, es un conocido americanista, mientras que él es antiamericanista.

Pero ahora, David oficialmente es parte de la televisora que por años criticó, formando parte de Tercer Grado, programa de TUDN, del cual señaló se integró pues: "Fue una decisión fácil para mí porque me parece atractiva. No fue fácil en el sentido que significa ir a una empresa de la que hemos sido rivales, además de crecer en una escuela como la de José Ramón Fernández. Tengo la conciencia tranquila. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, decir lo que tenga que decir y cuando a ellos no les guste lo que tenga que decir me voy. Ellos han prometido un programa con mucha libertad".

David en TUDN. Internet

Y ahora, la mañana de este lunes 13 de noviembre, después de finalmente integrarse al mencionado programa deportivo, fue invitado especial del matutino de la mencionada televisora, que es actualmente producido por Andrea Rodríguez, y en el que Montijo quiso ponerlo contra las cuerdas al hacer mención de su tiempo en TV Azteca y todo el hate que lanzó contra ellos, a lo que este mencionó que no va a negar lo dicho anteriormente ni se va a justificar, solo que las cosas cambian, pues él jamás sería parte de la televisora y menos tener su propio programa y ser invitado de Hoy, pero que la vida daba muchas vueltas y ahora tuvo una oportunidad muy buena para estar con ellos que le emociona, ilusiona y tiene muy feliz.

Pero, así como ella quiso ponerlo en jaque, el comentarista de Univisión, también le recordó su pasado al salir con el reconocido exfutbolista del América, Cuauhtémoc Blanco, con el cual casi hasta llega al altar, mencionando como es que en los partidos los del equipo contrario le gritaban y echaban porras a ella, provocando que la presentadora de Netas Divinas se cubriera el rostro, y este entre risas mencionara que ya no iba a mencionar más de ese pasado ni el nombre del jugador que todos conocen, haciendo reír a los presentes que rápidamente cambiaron el tema.

