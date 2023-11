Tras el estreno del trailer de 'Avatar', Netflix confirma la llegada de 'Terminator' en anime

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- Para nadie es una secreto que Netflix gusta de arriesgarse con sus proyectos, este espíritu aventurero lo ha llevado a tener grandes aciertos, como mayor inversión en animación para adultos, lo que trajo joyas como Bojack Horseman e Inside Job (aunque ésta última fue cancelada en este 2022). Asimismo, la plataforma de la 'N' roja ha demostrado ser una gran productor relacionado a la industria del anime.

Este última punto ha llevado a la aplicación de streaming a estrenar grandes proyectos como es el caso de Los 7 pecados capitales, Zomb 100, Jojo's Bizarre Adventure, Pluto, Baki Hama, Berserk, Scott VS The World (sí, éste no es anime, pero todos los que hayan visto el trailer habrán notado que tiene fuertes influencias de éste tipo de animación) entre muchos otros, lo cual ha permitido que la gente disfrute de animes legalmente en otros países más allá de las fronteras de Japón.

Es bajo este contexto que durante la jornada del pasado domingo, 12 de noviembre, Netflix anunció el estreno de Terminator en su versión anime para el próximo 2024, algo que sorprendió a más de uno, ya que, esta proyecto daría un paso a la inversa en las acostumbradas adaptaciones, las cuales van de la animación al live action. Como muchos recordarán, la primera vez que el mundo supo de esta franquicia fue en el año 1984 con la mano de James Cameron y Arnold Schwarzenegger.

A 40 años de su estreno, Netflix está buscando reavivar el amor de la gente por la franquicia de Terminator de una manera fresca, utilizando al anime como principal herramienta y todo parece indicar que la aplicación de la N roja está buscando tirar la casa por la ventana, puesto la casa productora detrás de este proyecto será Production I.G. el cual es conocido por lanzar al mundo series como Ghost In the Shell y Psycho Pass.

Cabe señalar que la noticia del estreno de Terminator en anime llega a tan solo unos días de que Netflix lanzara de manera oficial el estreno de Avatar: The Last Airbender, serie que también se estrenará para el próximo año 2024 y que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, puesto ya anteriormente se había llevado esta serie a la acción real y fue un completo fracaso, por lo que varios fanáticos de la franquicia temen que ésto pueda repetirse.

