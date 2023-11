VIDEO: Sergio Mayer abraza a Wendy Guevara y causa polémica al realizarle tocamiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso 'Team Infierno' se reencontró para ofrecer un show en Mérida, donde causaron alboroto entre el público y tras bambalinas tuvieron la oportunidad de ponerse al tanto de lo que han hecho tras salir de La Casa de los Famosos México, así que no dudaron en compartir en redes sociales algunos de los momentos más divertidos y emotivos de su reunión.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde compartieron una plática en la que bromean Nicola Porcella y Wendy Guevara, hablando de su supuesta relación en la que comenzarían a vivir juntos y por ello no hablarían más frente a cámaras de su romance, argumentando que se trata de asuntos más íntimos que no les gustaría exponer.

Por su parte, Poncho de Nigris le pide a la líder de 'Las Perdidas' que tenga cuidado con Sergio Mayer porque estaba enojado, así que la rubia le pide que le dé un abrazo y el exdiputado accede pero comienza a mover sus manos hasta que las colocó en sus senos lo cual escandalizó a la opinión pública ya que no es la primera vez que le hace tocamientos inapropiados.

Nicola Porcella no se percató de lo que sucedió ya que se encontraba mirando hacia la cámara de Poncho, quien se la paso riendo en todo momento de sus compañeros, pero los usuarios de redes no tardaron en reaccionar y aunque algunos lo ven normal por la forma en que se llevan, algunos otros consideran que Mayer es un aprovechado, pues dentro del reality también le dio varias nalgadas a Wendy, le llegó a pellizcar el trasero, mientras que al peruano quiso introducirle un peine, lo cual dio mucho de qué hablar.

Acusan de mano larga a Sergio Mayer por tocar a Wendy Guevara | Instagram @ponchodenigris

¿Qué dijo Wendy Guevara del tocamiento de Sergio Mayer?

Wendy Guevara recibió un tocamiento por parte de Sergio Mayer, pero ¿qué dijo? La realidad es que la influencer no se mostró incomoda en ningún momento y no dijo nada al respecto, pues en varias ocasiones ella ha mencionado que todos se llevan pesado, por lo que no debían espantarse, así que posiblemente lo tomó a broma como en anteriores ocasiones.

Cabe mencionar que hasta ahora ninguno de los que se encontraban presentes se han pronunciado al respecto en redes sociales, por lo que se puede sobrentender que no hubo ningún problema entre ellos, pues una vez más dejan en evidencia que su amistad va más allá y que aunque no sea bien visto por todos es su manera de llevarse.

Fuente: Tribuna