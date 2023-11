¿A punto de morir? Daniel Bisogno confirma daño en su hígado y estremece a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras mucha polémica y especulaciones, esta semana Daniel Bisogno por fin se sinceró sobre los motivos por los que fue hospitalizado de emergencia hace un par de semanas. En una nueva entrevista exclusiva con Pati Chapoy, el comunicador relató que acabó en el hospital luego de sentirse muy inflamado y que fue operado de urgencia porque se le reventó la vesícula, situación que puede ser mortal.

Sin embargo, el minimizó en todo momento la gravedad y solamente señaló que lo tuvieron internado en terapia media. En una nueva entrega de esta plática con las cámaras de Ventaneando, el llamado 'Muñe' salió a confirmar que es verdad que su hígado no está funcionando al 100 por ciento, pero descartó de forma tajante que ya se encuentre en lista de espera para un trasplante, como aseguró Chisme no Like hace unas semanas.

Daniel explicó que acudió al hospital para que le realizaran unos estudios luego de sentirse inflamado y ahí detectaron un problema con la vesícula: "En la endoscopia vieron que había un pequeño hilito de sangre y querían ver de dónde venía, si de alguna de las várices o no, encontraron de dónde venía y pusieron un pequeño parche... el doctor me dijo 'está inflamada la vesícula, pero yo creo que podemos esperar un poco".

Sin embargo, su malestar continuó en horas posteriores y fue cuando se le reventó la vesícula: "Empecé a sentir un dolor muy fuerte, una inflamación muy fuerte, un dolor intenso". A la mañana siguiente, Daniel fue operado de emergencia: "Me meten a quirófano y sí tuvieron que hacer un trabajo extra porque mi vesícula estaba muy pegada al hígado y al páncreas, además con el problema de las várices se puede venir una hemorragia, afortunadamente lograron limpiar todo bien".

El exnovio de Andrea Escalona fue cuestionado por Chapoy sobre sus presuntos problemas con el hígado y así respondió: "El hígado tiene su daño, pero está funcional, hasta el momento, está funcional", expresó y para desmentir que esté esperando un trasplante, añadió: "Ay no, lógicamente, la gente puede decir muchas cosas sin tener el conocimiento". Y cerró sus declaraciones diciendo que la única persona que sabe su parte médico es de los especialistas que lo atienden.

Además, de repente pueden satanizar palabras que no tienen ideas y que no entienden, hasta el día de hoy, el informe que tengo de mis doctores y el que quiero tener es seguirme cuidando y seguir haciendo lo que tengo que hacer para sentirme mejor".

Fuente: Tribuna y Twitter @ventaneandouno