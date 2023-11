Aunque niegan enemistad, Belinda no se reencontró con Daniela Luján y esta es la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de más de dos décadas de que Belinda protagonizó Amigos por Siempre y otras telenovelas infantiles, la 'Princesa del Pop' tuvo un emotivo encuentro con sus excompañeros de Televisa, quienes saludó con gran efusividad por la etapa que compartieron juntos, pero llamó la atención que quien ni siquiera vio fue a Daniela Luján, lo cual revivió los rumores de una posible enemistad.

Fue en el concierto que ofrecieron el pasado fin de semana en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde se presentaron con los 2000’s Pop Tour la intérprete de Luz Sin Gravedad y los integrantes de telenovelas, por lo que en backstage coincidieron y quedó grabado el momento en que se reencontraron, lo cual emocionó a los fanáticos que crecieron con ellos.

La cantante abrazó y compartió algunas palabras con Grisel Margarita, Naidelyn Navarrete, Martha Sabrina, Fabián Chávez y hasta con Martín Ricca, pero Daniela ni siquiera se veía cerca del conmovedor reencuentro, así que se especuló que quizás la conductora de Envinadas habría tratado de evitar este momento, pues nunca fueron amigas y Beli hizo duros comentarios en su contra en su momento.

Como muchos recordarán, la ex de Christian Nodal fue la protagonista de Cómplices al Rescate, novela que fue un rotundo éxito y que Televisa quiso extender, pero Belinda ya no extendió su contrato y dejó colgadas las grabaciones para arrancar una gira musical como solista, así que llamaron a Daniela Luján para que tomara su lugar en el proyecto, lo cual como era de esperarse causó comparaciones.

Desde entonces, fanáticos y medios de comunicación han alegado una rivalidad entre ellas, pues incluso la española llegó a declarar que no veía como competencia a Luján, porque no es cantante y a su parecer tampoco impone moda, así que en su adolescencia demeritó la carrera de su colega, algo que ya más madura lamentó y ambas han dicho no tener ningún problema por lo que sucedió en el pasado.

¿Por qué no se reencontraron?

De acuerdo a Gerardo Escareño de Vaya Vaya TV, Daniela Luján habría estado en esos momento en otra área con maquillistas y se habría perdido esta coincidencia, porque la actriz sí se presentó a ese show y hasta ahora no ha querido dar ninguna declaración al respecto, pero se espera que en algún punto lo haga para despejar dudas, pues otra vez se habla de que no han podido superar sus diferencias de adolescentes.

