Enrique Guzmán confiesa que le "gustaría estar con una niña" tras denuncias por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante de origen venezolano, Enrique Guzmán, de nueva cuenta se encuentra sumergido en una controversia ya que hace unos momentos hizo polémicas declaraciones luego de que lo señalaran por abuso sexual. En una conferencia de prensa por su próximo proyecto musical, el padre de Alejandra Guzmán mencionó que a él le encantaría poder tener relaciones con "una niña".

Esta tarde de martes 14 de noviembre los organizadores del espectáculo La Caravana del Rock and Roll organizaron una rueda de prensa para hablar de los próximos concierto que realizarán. En ese sentido, algunos de sus artistas como don Enrique y Angélica María, estuvieron presentes para responder a las preguntas de los reporteros pero las cosas se pusieron tensas cuando el intérprete de Payasito fue cuestionado por la más reciente acusación que hay en su contra.

Como se recordará, hace algunas semanas el exesposo de doña Silvia Pinal fue relacionado a un nuevo caso de abuso, que según los reportes, podría estar relacionado con su exnuera Mayela Laguna, quien tendría las pruebas ya que su hija mayor sería la víctima. Cuando la reportera hizo la pregunta a Guzmán, así respondió: "¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿la conoces? ¿la has visto?", expresó visiblemente molesto.

Y cuando los organizadores intentaron que el cantante no respondiera a este señalamiento, él tomó el micrófono y continuó insistiendo en que las acusaciones eran una vil mentira: "¿La viste? ¿la pregunta es cuál? ¿tiene usted conocimiento de esa foto? yo no", dijo. No obstante, segundos después don Enrique hizo una polémica declaración en la que aplaudía el abuso infantil manifestando que cualquier hombre adulto quisiera relacionarse con una niña.

Me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta".

Angélica María quedó impactada con las palabras que expresó su colega de 80 años, quien anteriormente ya había sido señalado por abuso en contra de su propia nieta Frida Sofía, cuya denuncia incluso llegó hasta las autoridades de la CDMX. Después de sus controversiales declaraciones, Enrique Guzmán salió de la conferencia a toda prisa y hasta el momento no ha ofrecido una disculpa por sus duras palabras. Como era de esperarse, el público en redes sociales se le fue encima y hasta lo han tachado de "pedófilo".

Fuente: Tribuna y YouTube Ernesto Buitrón News