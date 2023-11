Esposa de Bruce Willis se sincera sobre la lucha contra la culpa en medio de batalla del actor contra demencia

Comparta este artículo

Estados Unidos. - En una conmovedora revelación, Emma Heming, la esposa de la leyenda de Hollywood, Bruce Willis, abrió su corazón sobre los desafíos que enfrenta la pareja mientras lidian con la demencia frontotemporal (DFT), que afecta al actor retirado de 68 años. A solo un mes de la desgarradora actualización de Glenn Gordon Caron, creador de la icónica serie Moonlighting, sobre el estado no totalmente verbal de Willis, Emma compartió sus pensamientos en un poderoso artículo de opinión para el Sunday Paper de Maria Shriver.

En el artículo, la modelo de 45 años compartió su lucha interna contra la culpa por tener recursos que otros cuidadores quizás no tienen. Heming admitió: "Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen. Cuando comparto sobre el viaje de nuestra familia, sé que hay muchas historias no contadas y no escuchadas, cada una mereciendo compasión y preocupación". Emma destacó la importancia de ser consciente de las diferentes realidades de quienes enfrentan la misma batalla, y a pesar de la carga en su conciencia, reconoció que la transparencia puede ser una herramienta valiosa para ayudar a otros.

Bruce y su esposa

La esposa de Willis también compartió sus reflexiones sobre el papel de defensora que ha asumido: "Es importante para mí ser un defensor en nombre de aquellas familias que no tienen el tiempo, la energía o los recursos para abogar por sí mismas". Emma explicó que, aunque la experiencia diaria es un desafío, encuentra fuerza en saber que su apertura puede hacer que otros se sientan vistos y comprendidos.

El artículo concluyó con un mensaje de esperanza, donde Emma compartió que su fe ha sido fundamental para sobrellevar las pruebas y tribulaciones. "Tengo mucha más esperanza hoy que después de que Bruce fue diagnosticado por primera vez. Ahora entiendo mejor esta enfermedad y estoy conectada a una increíble comunidad de apoyo", escribió.

Estas revelaciones se producen semanas después de la noticia de que Bruce Willis está perdiendo su "alegría de vivir" y sus "habilidades lingüísticas" debido a la demencia. Glenn Gordon Caron, quien visitó al actor, expresó que aunque Willis sigue siendo reconocible, la alegría de vivir se ha desvanecido.

Actualmente, Emma Heming cuida de su esposo Bruce, y la pareja comparte dos hijas menores, Mabel y Evelyn. Willis tiene también tres hijas adultas con su exesposa Demi Moore. A pesar de los desafíos, Emma Heming se aferra a la esperanza y encuentra un nuevo propósito en ayudar y empoderar a otros. La historia de Bruce Willis continúa siendo un recordatorio de la lucha contra la demencia y la importancia de la compasión y el apoyo para las familias afectadas.

Fuente: Tribuna