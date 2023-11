'Exatlón México': Andrés Fierro se quiebra en llanto ante sus compañeros, ¿por Liliana?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Exatlón México arrancó un nuevo ciclo de competencia en el que las emociones estuvieron a flor de piel, pues el calor de la competencia ya comienza a marcar rivalidades, además de que el encierro ya pesa entre algunos atletas que no dejan de pensar en su familia y todo lo que dejaron afuera, tal es el caso de Andrés Fierro que se mostró bastante afectado anímicamente.

El campeón de la sexta temporada se encuentra enfrentando momentos complicados, pues ha tenido algunos problemas con su novia, Liliana Hernández, quien recientemente compartió que lo descubrió hablando con otra chica, así como que tiene ciertas inseguridades acerca de su relación, por lo que actualmente no se encuentran del todo bien y se ha notado en su convivencia.

Sin embargo, ese no fue el motivo del llanto de 'Velociraptor', pues después de escuchar hablar a uno de sus compañeros acerca de su padre le movió sus emociones, pues no ha dejado de pensar en su progenitor que hace algunos meses falleció y que no pudo disfrutar tanto como lo hubiera querido, así que no pudo evitar quebrarse al reflexionar la falta que le hace.

Andrés Fierro no logra asimilar la partida de su papá | Instagram @velociraptor.mx

Cuando en la eliminación empezó él a hablar de su papá, la verdad yo me quede pensando en lo de mi jefe y me llegó el recuerdo. Me duró solamente cinco días y para mí fue algo duro que todavía no puedo asimilar, sentí ese dolo de no tenerlo, escucharlo, de no poderlo ver", compartió Andrés.

Por su parte, Jawy Méndez y Javi Cortés lo escucharon y le mostraron su apoyo, pues reconocen que no es un tema fácil de superar, así que le pidieron que se desahogara todo lo necesario, pues no es bueno que guarde sus emociones, por lo que mostró su lado más vulnerable ya que su padre fue un pilar importante en su vida, además de que lo motivó a cumplir sus sueños para salir adelante, por lo que piensa honrarlo.

Y es que cabe mencionar que Andrés Fierro paso más de tres meses encerrado en la competencia, ganó y apenas tuvo unos días para compartir su felicidad con su padre, pues el pasado 2 de junio falleció, así que se quedó con ganas de disfrutarlo, además de que no tuvo el espacio para vivir su duelo ya que un par de meses después regresó al All Star.

Fuente: Tribuna