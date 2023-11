Gustavo Adolfo Infante explota contra Peso Pluma y sus majaderías hacia la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante no está de acuerdo con la forma en que Peso Pluma se manejado con la prensa, así que no dudó en arremeter en su contra luego de la presentación que ofreció en el Foro Sol, donde se presentó ante 60 mil personas que disfrutaron de más de dos horas de concierto, donde aprovechó para lanzarle un fuerte mensaje a la prensa.

Y es que desde que se anunció que el intérprete de Lady Gaga se presentaría en tan importante recinto surgieron dudas de si podría o no llenar, pues en los últimos meses tuvo varias cancelaciones, así que ante el buen recibimiento de los fans y la euforia del momento, Hassan Emilio Kabande Laija respondió a los medios que asegura lo han atacado demeritando su éxito.

A todos los pi…ches medios amarillistas, que criticaron y que dijeron que no vendía ni un p..che boleto, aquí está su p…to Foro Sol completo", gritó el cantante.

Gustavo Adolfo Infante reacciona a los insultos de 'Doble P'

El conductor del programa De Primera Mano aprovechó su espacio para recordarle al intérprete de corridos tumbados que son los medios quienes hacen que la información del artista llegue al público, por lo que lo invitó a dejar de insultarlos y dar un mejor trato, pues prácticamente se niega a dar entrevistas, además de que ha permitido ataques a reporteros de parte de su equipo de seguridad.

¿Eres de piel muy sensible, no? Ahora se tiene que decir que eres guapo, maravilloso, exitoso, vendedor, simpático, buena onda. Y tampoco eres ni guapo, ni simpático, ni buena onda. Eres un fenómeno, a la gente le gustas y reconozco tu éxito, pero yo creo que de eso que todo el mundo te tenga que rendir pleitesía, yo creo que hay que ubicarnos", aseveró el comunicador.

Los demás presentadores del vespertino de Imagen TV, Lalo Carrillo, Addis Tuñón y Érika González, estuvieron de acuerdo con el llamado 'Rey de Las Exclusivas', además de que aseguran que es una realidad que le costó vender boletos, pues pusieron descuentos e incluso días antes del evento todavía había localidades disponibles.

Para rematar, Infante se mostró molesto con Peso Pluma, a quien dejó en claro que no está de acuerdo con la forma en que ha tratado a sus colegas: "No somos tus relaciones públicas y no somos los pinches medios tampoco. (...) A mí no me parecen tus majaderías, tus groserías. Yo creo que es inmerecida la majadería. Qué bueno que te vaya bien, pero da una entrevista, platiquemos", lanzó la invitación.

