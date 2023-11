¿José Manuel Figueroa infiel? Polémica influencer asegura que tuvo encuentros con el cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Manuel Figueroa no deja de estar en medio de la polémica, pues aunque jura que su relación con Marie Claire Harp va viento en popa y que los problemas que han tenido son mínimos, ahora sale a la luz el testimonio de una polémica influencer que asegura tuvo encuentros sexuales con él y otras mujeres, lo cual deja en evidencia que habría sido infiel a la venezolana.

Aunque trataban de ocultarlo, la pareja de famosos pusieron una pausa su compromiso, pero no quisieron ahondar en detalles acerca de los motivos que los orillaron a tomar esa decisión, aunque quizás después de estas declaraciones las cosas podrían empeorar, pues se trata de acusaciones sumamente graves que de ser ciertas podrían marcar el fin de su romance.

Fue a través de la revista TV Notas, donde Thaily Villalobos, de 29 años de edad, reveló que hizo un trio sexual con el famoso cantante mientras todavía se encontraba comprometido con la exintegrante de La Casa de los Famosos México, lo cual como era de esperarse escandalizó a la opinión pública ya que no es la primera vez que señalan a Figueroa de tener encuentros con varias mujeres.

Thaily dijo que conoció al hijo de Joan Sebastián por una amiga en común, misma que la llevó a Guadalajara, donde ofreció una fiesta y por la gran química que tuvieron incluso comenzó a llamarla novia, comenzaron los besos que terminaron en la cama junto a su amiga, lo cual pensó que habría sido una aventura de fin de semana, pero siguieron viéndose que incluso Marie Claire Harp estuvo a punto de descubrirlos.

José Manuel Figueroa habría tenido quereres con Thaily Villalobos | Imagen especial

La joven indicó a la publicación que decidió dejar de ver al famoso cuando su amiga lo investigó, pues asegura que no sabían que estaba comprometido y que su ex Farina Chaparro lo acusó por violencia física, así que decidió exponer lo que vivieron e incluso pretende hacer un libro para contar otra de sus historias, pues para quienes no la recuerdan Thaily estuvo involucrada en el caso de Kalimba cuando estuvo a punto de pisar la cárcel.

Hasta ahora, José Manuel Figueroa no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones, pero tal como lo ha hecho en otras ocasiones se espera que salga en las próximas horas para dar su versión, pues de alguna forma estas declaraciones manchan su imagen y podrían dañar su relación con la conductora de Bandamax.

Fuente: Tribuna