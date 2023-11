Kim Kardashian reflexiona sobre la última conversación con su padre antes de su muerte

Comparta este artículo

Estados Unidos. - La estrella de telerrealidad Kim Kardashian se ha abierto sobre una conmovedora conversación que tuvo con su padre, Robert Kardashian, antes de su fallecimiento a los 59 años por cáncer de esófago en 2003. En una entrevista con GQ, la empresaria de 43 años compartió los detalles de ese emotivo momento y cómo las palabras de su padre la han influenciado a lo largo de los años.

La entrevista revela que Robert Kardashian instó a Kim a cuidar de sus hermanos antes de su partida, siendo esta una de las últimas conversaciones antes de su trágica muerte. Kim dijo: "Sé que vas a estar bien. Es casi como si pudiera ver hacia adelante. Sé que vas a estar bien, pero cuida de tus hermanos por mí. Solo asegúrate de cuidarlos". Estas palabras resonaron profundamente en Kim, quien compartió que la experiencia influyó en sus decisiones y en cómo abordó la crianza de sus propios hijos.

Robert y Kim

Los padres de Kim, Kris Jenner y Robert Kardashian, se separaron en 1991 después de 13 años de matrimonio, compartiendo a Kim y sus hermanos Kourtney, Khloé y Robert Jr. La muerte de Robert precedió al auge de la fama mundial de la familia Kardashian en el programa Keeping Up With The Kardashians, que comenzó en 2007.

En la entrevista, Kourtney Kardashian también reflexionó sobre la dualidad de la fama y la intimidad, mencionando cómo ciertos aspectos del reality pueden ser desafiantes, especialmente cuando se trata de conflictos familiares que se prolongan en el tiempo debido a la naturaleza del programa.

Robert Kardashian, conocido por su papel como abogado defensor en el famoso juicio de O.J. Simpson en 1995, estuvo casado con Kris Jenner hasta 1991. Después de su divorcio, se casó dos veces más antes de su fallecimiento en 2003.

Kim también compartió cómo la separación de sus padres la ayudó a manejar su propio divorcio con Kanye West en 2021. La estrella de reality destacó la importancia de ser "vulnerable" sin recurrir a comentarios negativos sobre la expareja, inspirada en la forma en que sus padres manejaron su separación. La entrevista proporciona una visión más profunda de la vida y las experiencias personales de Kim Kardashian, mostrando cómo las lecciones de su padre y las experiencias familiares han moldeado su perspectiva y enfoque en la vida.

Fuente: Tribuna