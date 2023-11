"No sé vivir sin ti": Devastada, Federica Quijano anuncia muerte de su "compañero de vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante, Federica Quijano, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para pronunciarse completamente devastada y envuelta en una desgarradora tristeza, debido a que acaba de compartir fotos y videos muy conmovedores para anunciar la muerte de quién era uno de sus mayores amores y su "compañero de vida", junto a y un muy emotivo mensaje en el que le expresa que no sabrá vivir sin él y que va a extrañarlo por todo lo que reste de vida.

Este martes 14 de noviembre, la integrante de Kabah acaba de vestirse de un muy triste luto, debido a que recientemente su amado can, Fénix, que era como un tercer hijo para ella, además de su pilar cuando sentía que iba a derrumbarse a lo largo de los más de 11 años que formó parte de su hogar, después de haberlo de adoptado y salvado de condiciones deplorables, lamentablemente perdió la vida, dejando sin consuelo alguno a la famosa cantante, que decidió honrar su vida de la manera más hermosa y significativa para ella.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Quijano, compartió un par de fotografías en las que aparece abrazando al amado can, la primera en su hogar y la segunda en la veterinaria mientras se despiden, junto al mensaje: "Hoy perdemos a un miembro de la familia y no se cómo hacerle para sentirme mejor. ¡De verdad no lo se! El era mi compañero de vida, aventuras y el que dormía a mi lado. Hoy ese espacio queda vacío sin ti mi perro pata no se cómo vivir sin ti, me diste tanto amor y sonrisas y paz sin duda sin ti mi vida será diferente pues no tendré en quien llorar... Eres mi héroe y te amo con toda el alma".

Poco después, para complementar el cuanto significaba Fénix para ella, compartió un video en el que se ve como llegó a su hogar y cómo se transformó con el amor y los cuidados que le fueron dando con los años, expresando su dolor con el mensaje: "¡No tengo palabras para decirles cuánto dolor siento por perder a fénix! El era parte de mi familia, de mi paz, el que siempre me cuido, me amo sin importarle nada, si era o no, si hice o no, solo el me esperaba con toda la emoción porque sabía que sin importarle que hiciera lo iba a amar y cuidar".

Finalmente, la reconocida intérprete de La Calle de las Sirenas quiso dejar en claro que el can siempre tendrá su corazón, sin importar que ya no esté: "No importa desde que trinchera pero siempre te honrare y cuidaré de ti estés donde estés. Gracias Fénix por regalarme tus sonrisas, tus besos y tu amor, no hay nada ni nadie que en este momento me haga sentir mejor sin ti. Vuela alto que aquí cuidaré tu recuerdo y tu amor. No se cómo podré seguir sin ti. Sin mi mejor amigo, mi compañero de cama y de vida. Te amo fénix gracias por hacer mi vida hermosa y perdóname si te falle".

