Rodrigo Cachero presume estar más fuerte que nunca, ¿listo para nuevo romance?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rodrigo Cachero ha acaparado titulares por su polémica separación con Adianez Hernández, con quien llevaba más de una década de matrimonio, mismo del que surgieron dos hijos, por lo que fue un duro golpe para el actor del que poco a poco ha podido sobreponerse, por lo que ahora presume estar más fuerte que nunca y listo para seguir adelante con su vida.

Y es que fue un escándalo la noticia, pues el pasado mes de septiembre Cachero y la exparticipante de Survivor México anunciaron su ruptura, pues ella le fue infiel con la pareja de su exesposa Larisa Mendizábal, por lo que tras esa traición decidió poner punto final a su relación y la opinión pública se escandalizó no sólo por el hecho de que le puso los cuernos, sino también por la persona con quien lo hizo.

Ahora dos meses después, el famoso otorgó una entrevista al programa De Primera Mano, donde ya tranquilo habló de este difícil episodio que vivió, así como de las disculpas que ofreció su exmujer ya que muchos la acusaron de no ser sincera, así como de querer justificar su falta, pero como todo un caballero lo único que dio fueron buenas palabras hacia ella, pues a pesar de todo le guarda cariño por ser la madre de sus hijos.

También, Rodrigo aprovechó las cámaras para mostrar lo sorprendido que quedó al recibir tanto apoyo de parte del público, así como de sus colegas, pues de alguna manera lo han ayudado a superar este proceso que asegura lo ha convertido en una persona más fuerte y madura: "Estoy muy bien, muy agradecido, más maduro y más fuerte que nunca. En un accidente doloroso que la gente te apoya es muy bonito", contó.

El actor indicó que por el bienestar de sus pequeños decidieron llevar una relación cordial, por lo que se mantienen en contacto para abordar los asuntos de los menores, quienes conviven con ambos: "Adianez y yo hablamos diario por los niños. Los tenemos una semana y una semana, es un relajo arreglar eso, pero creo que sabe que todos tenemos malas decisiones. Agradezco que haya hecho esto, la voy a querer siempre".

Respecto a si estaría dispuesto a volver a abrir su corazón, Rodrigo Cachero señaló que le gusta compartir su vida, platicar y salir, pero aunque no lo descarta que suceda en un futuro, por ahora su prioridad es el trabajo ya que además de algún modo quedó en alerta por lo que vivió: "Sí, pero no me dan ganas (tener otra relación sentimental)", apuntó.

Fuente: Tribuna