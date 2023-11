¿Sale del clóset? Fernando Colunga pone fin a todos los rumores y deja en shock a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes con su orientación y sus aires de divo en los set de grabaciones, el reconocido y famoso actor de melodramas, Fernando Colunga, finalmente acaba de brindar una entrevista en la que decidió ponerle fin a los rumores que rodean con respecto a su vida laboral y personal desde que comenzó a sobresalir en el mundo del espectáculo, ya más de 30 años, dejando en completo shock a los millones de fans de Televisa, ¿acaso sale del clóset?

Como se sabe, Colunga desde hace varios años que se encuentra en constantes escándalos y rumores referente a su orientación sexual, pues muchos aseguran que las preferencias de este serían por personas de su mismo género, los hombres, y no las mujeres, además de que se ha indicado que ha tenido romances con importantes hombres de televisoras como las de la empresa San Ángel, dándole ese poder dentro de sus foros para hacer exigencias impensable en sus proyectos, como sucedería actualmente con El Maleficio.

Y aunque usualmente el actor se queda callado y solamente ignora lo dicho, recientemente al presentarse en el estreno del melodrama antes mencionado, este respondió a varias dudas como si es que era cierto que tuviera muchas reglas en el set de la novela producida por Jorge Alberto 'El Güero' Castro, señalando que: "La verdad es que como dijo José Alberto (Castro), y yo lo apoyo, hay un mito de mil cosas que dicen que yo siempre digo, pero ya lo dije, es Chucky Colunga el que hace las cosas, no soy yo, es mi clon".

Fernando Colunga. Internet

Con respecto a su aspecto físico, se le cuestionó sobre los arreglos estéticos y que se hacía en el rostro, a lo que este expresó: "¿Tú crees que le tengo miedo a envejecer?, no, yo estoy gozando cada etapa de mi vida. Me cuido porque es una responsabilidad dentro de la palabra profesional con el público, pero no soy alguien que esté obsesionado a que nunca voy a envejecer, pues no, ese es el ciclo de la vida", y estas mismas declaraciones causaran que tocaran el tema sobre si era metrosexual o gay, a lo que este entre risas solamente dijo que era un hombre profesional y se cuidaba.

Finalmente, cuando se habló de su supuesta boda secreta con Blanca Soto, Colunga recalcó que: "La verdad es que yo no leo nada, por eso no tengo redes sociales, así vivo más tranquilo, yo creo que como siempre digo ‘lo tiene que aclarar el que lo dice’, yo no puedo ir aclarando porque también lo he dicho, una carrera se gana corriendo y viendo al frente, si tú vas volteando cuando tu corres para ganar algo, seguro te tropiezas y te caes, entonces yo digo ‘si alguien quiere decir algo, pues que lo diga’, yo me dedico a trabajar"

Fuente: Tribuna del Yaqui