Se desfiguró: Tras bajar 20 kilos, exactriz de Televisa vuelve irreconocible a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien subió 30 kilos tras enfrentarse a problemas de salud y que forjó su carrera en Televisa, dio una sorpresa al público debido a que la mañana de ayer lunes 13 de noviembre apareció en el programa Venga la Alegría luciendo irreconocible. Se trata de la aclamada artista Angélica Vale, quien recientemente presumió su nueva figura luego de haber bajado 20 kilos.

La hija de Raúl Vale y Angélica María siguió sus pasos en el mundo del entretenimiento desde que era muy pequeña haciendo una participación especial en la novela El milagro de vivir. Ya en su etapa juvenil, pudo protagonizar melodramas como Soñadoras, Las vías del amor y La Fea Más Bella, donde acabó desfigurada para interpretar al personaje principal. También hizo los programas El privilegio de mandar y La Parodia, entre otros.

Lastimosamente, su última novela en el Canal de Las Estrellas, Y mañana será otro día (2018), habría sido todo un fracaso en cuestión de rating. Luego de quedarse sin contrato de exclusividad, tanto 'La Vale' como su madre hicieron algunas apariciones en TV Azteca. En una ocasión la artista platicó ante las cámaras de Ventaneando que la razón de su subida de peso se debía a problemas hormonales que tuvo luego de convertirse en madre.

Tras años de enfrentarse a crueles comentarios por su físico, este 2023 Angélica sorprendió a todos sus fans pues bajó más de 20 kilos, por lo cual ahora luce irreconocible. Este fin de semana, la actriz celebró 48 años de vida luciendo más guapa que nunca y en una entrevista con VLA declaró que su deseo de cumpleaños era seguir teniendo felicidad y paz al lado de su familia: "Puras cosas bonitas pedí", explicó sonriendo.

Asimismo, la estrella de televisión y teatro contó cómo le hizo para bajar de peso de forma tan drástica: "Sí fue un problema hormonal y por fin una doctora lo opinó, sí me cuido, tampoco es que le dé el dedazo al pastel todos los días". Finalmente, Angélica negó que haya sufrido trastornos alimenticios como bulimia: "Lo hubiera tenido si no hubiera hecho Soñadoras, ahí me dio mucho miedo y nunca lo hice, con Soñadoras me quedé con un estigma en mi vida".

Fuente: Tribuna