¿Se enojó? Otto Sirgo reacciona a propuesta de 'La Chilandrina' y la manda a la 'friendzone'

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como 'La Chilindrina, no dejó de ser tendencia en los medios de comunicación debido a que manifestó sus deseos de encontrar un nuevo amor luego de haber quedado viuda hace 4 años. Aprovechando que tenía varias cámaras en frente, la primera actriz envió un mensaje a su 'crush', el actor Otto Sirgo, quien ya respondió a su propuesta.

El galán y villano de novelas de Televisa reaccionó a la propuesta sentimental que le lanzó públicamente la exestrella de El Chavo del 8, debido a que recientemente ambos enviudaron. Luego de que la artista de 72 años manifestara que se siente sola y quiere la compañía de un hombre, en especial la de Otto, de 76, reporteros del programa Sale el Sol buscaron al primer actor para que respondiera a esta situación.

"Estaba viendo el programa Sale el Sol, vi la nota, y yo solo me empecé a reír, me empecé a reír porque nos conocemos desde hace mil años y hasta ahorita me estoy enterando que sale con una cosa así… además me agarró de improviso el comentario y me empecé a reír", confesó en una videollamada. Sin embargo, Sirgo aclaró de inmediato que para él todavía es muy pronto para pensar en rehacer su vida con otra mujer.

Yo ahorita todavía no estoy para una relación, y dentro de un año voy a estar menos, no porque yo no estoy buscando nada".

Sí, Otto mandó a la 'friendzone' a María Antonieta de forma tajante: "No estoy tratando de conseguir algo, para nada, mira, si de repente un día llega alguien y me mueve el tapete, yo no me voy a oponer, pero no lo voy a andar buscando, para nada”, explicó. Sin embargo, el histrión no dudó en bromear con la proposición de la intérprete y aclaró: "Obviamente no va a pasar nada, pero si pasara, yo preferiría que pasara con María Antonieta de las Nieves y no con 'La Chilindrina'".

Finalmente, Sirgo expresó que no toma a mal la oferta de la actriz, sobre todo porque ahora los une algo en común, la muerte de sus parejas sentimentales: "Si, acuérdate que ella y yo en pérdidas estamos empatados, pero yo le agradezco mucho a María Antonieta, de verdad jamás me imaginé que hubiera una sensación así de tu parte hacia mí, jamás". Y es que el actor asegura que él y su colega llevan años de conocerse, por lo cual le parece extraño que ahora lo busque para algo más que una amistad.

Siempre fue la amistad que tuvimos, pero me dio mucho gusto oírlo, me dio mucho gusto verte, y ojalá algún día nos encontremos y nos veamos y platiquemos, nos reiremos y hablaremos de nuestras cosas", remató.

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento