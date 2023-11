Shock en Televisa: Galilea Montijo y Andrea Legarreta estremecen 'Hoy' con fuerte recadito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, junto a su tan polémica compañera, la querida también actriz y conductora, Galilea Montijo, acaban de dejar en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido a que recientemente en pleno programa en vivo de Hoy, no dudaron en tomar su actitud más 'matona' y dieron un muy contundente recadito a sus millones de fans y haters.

Como se sabe, cada lunes en el matutino de la empresa San Ángel, que es actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, se presenta el reconocido conferencista, César Lozano, el cual semana a semana habla de temáticas para un crecimiento personal, como cuáles son los puntos para identificar si esa persona no te conviene, o cómo hacer para lograr superar una terrible perdida que sentimos nos dejó vacíos, además de que su participación la concluye con su clásica frase matona, la cual consiste en dar un mensaje poderoso.

Y ahora, el pasado lunes 13 de noviembre, como parte de su dinámica, pidió a los presentadores que ellos dieran sus frases matonas de la semana y no solamente él, por lo que comenzó la reconocida actriz de Vaselina, declarando que no es una matona, pero que considera una frase muy importante para saber estar en paz con nosotros mismo y aprender a no causarnos daños, que es: "Un día a la vez", declarando que se aplica en duelos, en conflictos y muchos ámbitos de la vida, señalando que esto lo dejaba para que entendieran que no todo tiene un control o un porque y a veces es bueno ir subiendo escalón por escalón.

Tras esto, la reconocida presentadora de Netas Divinas dio la suya, la cual fue: "Todo sí", declarando que a esto se refería que se va la vida muy rápido: "veo como la gente se atora en cosas estúpidas, llora por cosas que no tiene y tienen los demás, todo se va rápido", por lo que aconseja que todo lo que angustie se mande a la fregada, y todo lo que da felicidad mientras no sea para dañar a nadie o a uno mismo le digan que sí, que si les gusta beber, que lo hagan con moderación claro, si les gusta comer igual, destacando que no hagan caso de malos comentarios.

De igual forma se unieron a las frases el reconocido presentador, Raúl 'El Negro' Araiza, la cual reza el: "Solo por hoy", que era básicamente lo mismo que señaló Legarreta, pues no pueden hacer nada en el pasado y el futuro es incierto y depende del hoy. Después de esto Andrea Escalona lanzó la suya: "Cuando la muerte te agarre que te agarre vivo", señalando que la pensó cuando falleció su madre, la reconocida productora y actriz, Magda Rodríguez, pues aunque se fue sin esperarlo, se fue después de haber hecho todo lo que deseó.

Fuente: Tribuna del Yaqui