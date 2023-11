¿Sí hubo boda? 'El Güero' Castro hace fuerte confesión de Verónica Castro y Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso y muy reconocido productor de melodramas, José Alberto 'El Güero' Castro, se posicionó en el ojo público y ha dado micho de que hablar, debido a que en una entrevista para Sale el Sol y varios medios de comunicación finalmente ha roto el silencio sobre si sí hubo boda o no entre su hermana, la famosa actriz y presentadora, Verónica Castro, y la tan polémica presentadora y también actriz, Yolanda Andrade, haciendo una fuerte confesión al respecto ante las cámaras.

Como se sabe, Andrade desde el año 2019 que ha asegurado ante todo el mundo que ella se casó en secreto con la reconocida actriz de melodramas como Rosa Salvaje, en la década de los 90's después de un par de años de relación sentimental, declarando que esto lo hicieron en Amsterdam, dejando a más de uno completamente en shock con la situación, debido a que Verónica nunca ha salido del clóset, y que desde ese momento no ha parado de negar de forma vehemente que no es verdad que haya llegado al altar con la presentadora.

Pero, pese a estas constantes negativas, recientemente la presentadora de Montse y Joe afirmó que hay pruebas, pues supuestamente el diseñador de modas mexicano, Mitzy, que fue gran amigo de Castro por décadas, tendría fotografías del especial momento, incluso el polémico presentador y periodista de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, el pasado 7 de noviembre aseguró en el matutino de Imagen TV que: "Yo vi una foto. Un día a mí, Yolanda, me enseñó una fotografía donde ella está vestida de traje y Verónica de blanco. Me dijo que eso había sido una ceremonia en la cual se habían casado en Ámsterdam".

Ahora, la prensa logró detener al reconocido productor de novelas como Destilando Amor, y sin dudarlo le cuestionaron respecto a este tan polémico enlace matrimonial del que aún no se tiene pruebas, pero que muchos han afirmado que es verdad, a lo que él adoptó la postura de su hermana y negó categóricamente quererse involucrar en el tema, señalando que: "No puedo pensar nada al respecto. Esto ya es un tema que la verdad no me gusta hablar porque creo que es más amarillista y más tonto que nunca", dejando en claro que no dirá nada.

Con respecto a que piensa sobre que Mitzy, que fue gran amigo de la familia y que incluso pasaron muchas festividades que se consideran familiares juntos, tenga imágenes y pueda compartirla en cualquier momento, este declaró que: "No creo que Mitzy pueda decir algo así. Es una gente tan querida en la familia y que por muchos años han sido muchas cosas juntos", dejando completamente sorprendidos a los presentes que siguen a la espera de esas pruebas tan contundentes.

